민주당 을지로위, 대검 항의 방문…"MBK 김병주 구속해야"

더불어민주당 을지로위원회가 오늘(22일) 대검찰청을 항의 방문하고 김병주 MBK파트너스 회장과 홈플러스 경영진에 대한 구속수사를 촉구했습니다.을지로위원회는 홈플러스가 신용등급 강등 직전 1천500억 원 규모 채권을 발행했고 소유주 MBK는 기업회생절차를 빌미로 인수합병 중에도 대규모 폐점 계획을 발표하는 등 입점 점주·노동자·투자자 피해를 외면하고 있다고 주장했습니다.이들은 "이는 명백한 범죄이자 기업회생신청 절차를 악용해 투자자와 국민을 기만한 행위"라며 "그러나 사건 발생 5개월, 수사 착수 4개월이 지났음에도 기소는커녕 책임자 처벌도 안 이뤄지고 있다. 지연된 정의는 정의가 아니다"라고 강조했습니다.을지로위원회 위원장을 맡고 있는 민병덕 의원은 "MBK 사태는 단순한 유통기업 하나의 위기가 아니라 국민 경제의 근간과 금융시장의 신뢰를 뒤흔드는 중대 범죄"라며 "검찰은 김 회장을 비롯한 MBK 경영진을 즉각 구속하고 지연 없는 신속하고 철저한 수사로 국민 앞에 결과를 내놓아야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)