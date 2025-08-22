부부가 같이 마신 농약, 홀로 산 아내…'그알', 영덕 농약 음독 사건 추적

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 강선애 기자] SBS '그것이 알고 싶다'가 영덕 농약 음독 사건을 파헤친다.오는 23일 방송될 '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')는 '생사를 가른 최후의 만찬-영덕 농약 음독 사건'이라는 부제로, 둘만의 방에서 벌어진 17시간의 미스터리를 추적한다.2024년 7월 2일 새벽 4시 43분, 영덕 119에 '남편이 죽었다'는 다급한 여성의 신고 전화가 걸려왔다. 구급대원이 출동했을 때 남성은 거실 베란다 창문 앞에 쓰러져 있었고, 여성 또한 거실에 엎드려 있었다고 한다. 식탁 위에는 술병과 여러 농약병, 그리고 잔으로 쓰인 듯한 대접이 놓여 있었다.부검 결과, 남성의 사인은 급성 농약 중독이었다. 구급차로 이송되면서도 계속해서 구토를 했다는 여성은 심한 통증을 호소했다고 한다. 두 사람은 19년차 재혼 부부였는데, 아내 박 씨는 남편 이 씨가 동반 자살을 하자며 농약을 부은 잔을 권해 함께 마셨다고 진술했다. 정신을 잃고 새벽에 깨어났을 때 남편은 숨져 있었고, 자신은 구토 후 겨우 살아났다는 것이다.채무 때문에 극단적인 선택을 결심했다는 부부. 하지만 이 씨의 자녀들은 그날 아버지가 먼저 음독을 권했다는 새어머니의 주장을 의심하고 있다. 사건 전날, 힘들어하는 아내 박 씨에게 기운 내라는 문자를 보내 아내를 위로하고, 중고물품 거래도 했다는 남편 이 씨. 이웃이나 지인들도 그가 극단적인 선택을 할 징후는 전혀 느끼지 못했다고 입을 모았다.아내 박 씨는 이를 반박했다. 사건 당일, 남편이 창고에서 농약을 직접 가지고 오는 장면이 집 CCTV에 찍혔으며, 함께 죽자며 남편이 두 가지 종류의 농약을 섞어 권한 것도 사실이라는 것이다. 구토해서 구사일생으로 살아났을 뿐, 자신은 일부러 적게 먹고 남편에게 다량의 농약을 먹였다는 의심은 터무니없다고 주장한다.사망 후에야 아버지의 재정 상태를 알게 됐다는 자녀들. 퇴직 후 여유롭게 생활했던 아버지의 통장 잔액은 몇백만 원에 불과했고, 급여나 퇴직금은 새어머니 박 씨 계좌로 전부 들어갔으며, 건물이나 토지 등은 새어머니에게 증여돼 있었다고 한다. 또한 박 씨와 그녀의 지인으로 보이는 인물이 아버지 통장으로 거액의 입출금을 반복한 정황도 발견됐다.게다가 박 씨에게 사기를 당했다고 주장하는 이들의 제보와 함께 그녀에 대한 수상한 소문도 들려왔다. 박 씨는 어떤 인물일까. 아버지의 죽음에 새어머니 박 씨가 연관돼 있다는 자녀들의 의심은 사실일까. 농약 음독 후 119에 신고가 이루어지기 전까지 17시간 동안, 둘만의 방에서는 대체 무슨 일이 있었던 걸까.영덕 농약 음독 사건의 진실을 추적할 '그알'은 23일 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)