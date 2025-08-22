뉴스

[자막뉴스] 김정숙 여사 '옷값' 특활비 의혹…경찰 '무혐의' 결론

정혜경 기자
작성 2025.08.22 09:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
경찰이 문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사의 옷값에, 청와대 특수활동비가 사용됐다는 의혹에 대해 혐의가 없다는 결론을 내렸습니다.

서울경찰청 반부패수사대는 지난달 29일 김 여사의 특정범죄가중처벌법상 국고 손실 등 혐의에 대해, 증거 불충분으로 무혐의 처분했다고 어제 밝혔습니다.

시민단체 서민민생대책위원회가 김 여사를 고발한 지 3년 5개월 만입니다.

김 여사는 문 전 대통령이 재임한 2017~2022년 동안 80여 벌의 의류를 구매했는데, 이 중 일부를 청와대 특활비로 구입했다는 의혹이 제기됐습니다.

경찰은 진위를 확인하기 위해 지난해 의상실 직원, 청와대 예산 담당 총무비서관실, 대통령 배우자를 보좌하는 제2부속실 당시 직원 등을 참고인으로 불러 조사했습니다.

또 지난 4월에는 대통령기록관을 압수수색해 옷값 사용 내역 등을 확인했습니다.

고발 당시 서민민생대책위원회는 "김 여사가 청와대 특활비 담당자에게 수백 벌의 고가 의류와, 수억 원 상당의 장신구 등을 사도록 강요해 국고손실을 저지르도록 교사했다"고 주장했습니다.

이에 대해 당시 청와대는 "김 여사의 공식 행사 의상은 사비로 부담한 것으로 특수활동비 사용 주장은 근거가 없다"고 일축했습니다.

( 취재: 정혜경 / 영상편집: 고수연 / 디자인: 임도희/ 제작: 디지털뉴스편집부 )
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지