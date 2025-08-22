박계범 결승 만루포…두산, 7연승 질주

<앵커>



프로야구 두산이 박계범의 만루홈런을 앞세워 한화를 물리치고 7연승을 달렸습니다. 어제(21일)는 박계범의 만루 홈런을 앞세워 한화가 주중 3연전을 모두 잡고 시즌 첫 7연승을 달렸습니다.



배정훈 기자입니다.



2대 2로 팽팽히 맞서던 두 팀의 분위기는 7회 한순간에 달라졌습니다.



두산이 홈런 한방으로 승부를 결정지었습니다.



연속 3안타로 만든 노아웃 만루 기회에서 박계범이 한화 선발 류현진의 커브를 받아쳐 좌측 담장을 넘어가는 비거리 120m짜리 만루 홈런을 쏘아올렸습니다.



시즌 첫 홈런을 그랜드슬램으로 장식한 박계범은 동료들과 함께 기쁨을 만끽했습니다.



한화의 추격을 뿌리치고 6대 3 승리를 거두며 7연승을 달린 9위 두산은 5위 KT와의 승차를 3경기로 줄이며 가을 야구 희망을 이어갔습니다.



2위 한화는 5연패의 늪에 빠졌습니다.



롯데는 LG와 비기며 연패 탈출에 실패했습니다.



5회까지 6점 차로 앞서 가며 승리를 눈앞에 두는 듯했던 롯데는 6회 오지환과 구본혁에게 적시타를 내주며 두 점 차까지 쫓겼고, 7회 오스틴과 문보경에게 백투백 홈런을 얻어맞으며 동점을 허용했습니다.



연장 10회 말 1아웃 만루에 몰렸지만 김원중의 호투로 가까스로 넘겼고, 11회 득점권 상황도 극복하며 6대 6 무승부를 기록한 롯데는 11연패 위기를 벗어난 데 만족해야 했습니다.



NC는 홈런 5방을 터뜨린 타선의 힘을 앞세워 삼성을 7대 5로 꺾었고, SSG는 선발 앤더슨의 6이닝 무실점 호투에 힘입어 KT를 7대 1로 눌렀습니다.



키움은 30안타를 주고받는 난타전 끝에 KIA에 11대 10 승리를 거뒀습니다.



