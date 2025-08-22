뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

1. 오늘 한덕수 3차 소환…건진법사 구속

내란특검이 계엄 가담·방조 혐의를 받는 한덕수 전 총리를 오늘(22일) 3번째로 불러 조사한 뒤 구속영장 청구 여부를 결정할 방침입니다. 김건희 여사에게 통일교 측 청탁과 함께 금품을 건네 혐의를 받는 건진법사 전성배 씨는 어젯밤 구속됐습니다.

2. "동결→축소→비핵화"…북핵 3단계 해법 첫 제시

이재명 대통령이 일본 요미우리 신문과 인터뷰에서 '한반도 비핵화' 구상을 처음으로 밝혔습니다. 현 상태에서 핵을 동결한 뒤 축소를 거쳐 비핵화까지 나아가는 3단계 해법입니다.

3. 'MBC 지배구조 개편' 국회 통과…EBS법 오늘 처리

MBC 지배구조를 개편하는 방송문화진흥회법 개정안이 방문진법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 방송 3법 중 마지막인 EBS법 개정안도 오늘 처리될 예정입니다.

4. 마포서 택시, 상가로 돌진…3명 부상

어제 오후 서울 마포구에서 택시가 상가 건물로 돌진해 택시 기사와 행인 2명이 다쳤습니다. 기사의 음주·약물 정황은 없는 걸로 파악한 경찰은 사고 경위를 조사하고 있습니다.
