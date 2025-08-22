상가 돌진한 택시에 3명 부상…"쾅 소리에 깜짝"

<앵커>



어제(21일) 저녁 서울 마포구에서 택시가 상가 건물로 돌진해 벽을 들이받았습니다. 60대 택시기사와 지나가던 시민 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



밤사이 사건 사고 소식 최승훈 기자입니다.



<기자>



흰색 택시가 골목에서 보행자들 사이로 주행하다가 멈춰 섭니다.



잠시 뒤 다시 앞으로 움직이더니 빠르게 가속합니다.



근처를 지나던 시민들이 황급히 몸을 피하지만, 택시는 2명을 덮치고, 상가 외벽을 그대로 들이받습니다.



어제저녁 6시 40분쯤 서울 마포구 서교동의 한 골목에서 택시가 행인을 잇따라 치는 사고가 났습니다.



[목격자 : 소리가 엄청 컸어, 하여튼. 진짜, 뭐 부서지는 소리가 그렇게 크게 났어. 아유, 놀랐죠.]



사고의 충격으로 건물 외벽이 이렇게 뜯기고 종잇장처럼 구겨져 있습니다.



이 사고로 60대 택시 운전기사와 40대 남성과 여성 등, 모두 3명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰 조사에서 택시기사의 음주, 약물 정황은 없는 것으로 파악됐습니다.



경찰은 CCTV 영상을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



---



어젯밤 10시 40분쯤 광주 북구의 6층짜리 오피스텔 건물 5층 세대 안에서 불이 났습니다.



불은 약 20분 만에 꺼졌지만, 20대 여성이 손에 화상을 입고, 이웃 주민 3명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌습니다.



소방 당국은 20대 여성이 에탄올 램프를 쓰다가 부주의로 불이 시작된 것으로 보고 있습니다.



---



비슷한 시각, 충남 아산시 배방읍의 한 오피스텔에서 정전이 발생했습니다.



에어컨과 냉장고 등 냉방·냉장 기기가 모두 멈추면서 약 600세대 주민들이 무더위에 불편을 겪었습니다.



[하형수/해당 오피스텔 주민 : 에어컨도 안 나오고, 냉장고 음식들은 다 상하고 있고. (휴대전화) 배터리 충전도 못 할 거고.]



해당 오피스텔 측은 "지하 전기 설비가 고장 나 오늘 오전 응급 복구할 예정"이라고 전했습니다.



(영상취재 : 최준식, 영상편집 : 김윤성)