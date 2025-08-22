'심사 포기' 건진법사, 세 차례 영장청구 끝 구속

<앵커>



통일교 현안을 청탁하면서 김건희 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등을 건넨 혐의를 받는 건진법사 전성배 씨에게 구속영장이 발부됐습니다. 자신 때문에 많은 사람이 어려움을 겪고 있어서 구속 심사에 출석하길 포기했지만, 혐의를 인정하는 건 아니라고 밝혔습니다.



전연남 기자입니다.



건진법사 전성배 씨는 어제(21일) 오전 구속심사가 열릴 서울중앙지법 법정이 아닌 특검 사무실로 출석했습니다.



"구속을 받아들이겠다"며 심사를 포기한 겁니다.



[전성배 씨 (건진법사) : (구속영장심사 포기한 이유가 뭔가요?) ……]



전 씨 측은 "전 씨가 자신 때문에 주변인들이 많은 고초를 겪고 있어 구속을 받아들이겠단 의사를 전날 밤 밝혔고, 이를 특검에도 전달했다"고 설명했습니다.



다만, 전 씨 측은 통일교로부터 청탁과 함께 건네받은 금품을 김건희 여사에게 전달했다는 핵심 혐의를 시인하는 건 아니라고 선을 그었습니다.



구속 심사에는 전 씨 변호인도 불참해 특검팀만 참여한 채 진행됐고, 법원은 밤늦게 구속영장을 발부했습니다.



특검 출범 전, 검찰이 2차례 구속영장을 청구한 것을 포함해 세 차례 청구 끝에 구속된 겁니다.



특검팀은 지난 19일 구속영장을 청구하면서 2022년 지방선거 공천 개입에 대해선 정치자금법 위반 혐의, 통일교 전직 간부로부터 현안 청탁과 함께 받은 목걸이와 샤넬백 등을 김 여사한테 전달한 의혹과 관련해선 알선수재 혐의를 적용했습니다.



전 씨의 신병을 확보한 특검팀은 아직 실물을 확보하지 못한 목걸이의 행방을 비롯해 김 여사와의 연관성에 대해 강도 높은 조사를 진행할 계획입니다.



