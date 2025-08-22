'우크라의 러 타격' 반대해온 트럼프 "공격없는 승리 어려워"

▲ 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 전임 조 바이든 대통령을 향해 러시아의 침공을 받은 우크라이나가 러시아에 반격을 하지 못하게 했다고 맹비난했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "침략국을 공격하지 않고 전쟁에서 승리하는 건 불가능하진 않더라도 매우 어렵다"며 "이는 스포츠에서 환상적인 수비를 갖춘 위대한 팀이 공격적 플레이를 허용받지 못하는 것과 같다"고 적었습니다.이어 "승리 가능성은 전혀 없다"며 "우크라이나와 러시아도 마찬가지"라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "부패하고 극도로 무능한 조 바이든은 우크라이나가 반격하지 못하게 하고 방어만 하게 했다"고 비판했습니다.그는 또한 "어쨌든, 내가 대통령이었다면 이 전쟁은 절대 일어나지 않았을 것"이라고도 강조했습니다.트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만났으며, 18일에는 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 정상들과 회담했습니다.이들 연쇄 회담 이후 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 양자 정상 회담 조율을 시작해, 양측이 종전 협상을 하도록 시도하고 있습니다.미국은 아울러 유럽과 협력해 우크라이나의 안전보장 방안을 논의 중입니다.트럼프 대통령의 이 같은 글에 정치전문매체 더힐은 "크렘린이 평화협상 진전을 지연시킬 수 있다는 신호를 보내는 와중에 (트럼프 대통령이) 우크라이나가 러시아에 대한 공격을 시작할 가능성을 제기했다"고 분석했습니다.그간 트럼프 대통령은 우크라이나의 러시아 본토 공격을 반대해 왔는데, '공격 없이 승리하기는 어렵다'는 이날 발언은 지금까지의 입장과는 다소 거리가 있는 것으로 해석될 여지도 있습니다.이에 따라 트럼프 대통령이 우크라이나의 반격 가능성을 언급하며 러시아 측에 대해 평화 협상에 적극 나설 것을 압박한 게 아니냐는 해석도 제기되고 있습니다.앞서 조 바이든 전 대통령은 지난해 11월 우크라이나에 미국이 지원한 사거리 최대 300㎞의 전술 탄도 미사일인 '에이태큼스'(The Army Tactical Missile System ·ATACMS)를 러시아 본토 공격에 사용할 수 있도록 승인했습니다.이를 두고 트럼프 대통령은 당선인 시절인 지난해 12월 자택이 있는 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 기자회견을 열어 "그게 허용돼서는 안 됐다.특히 내가 취임하기 몇 주 전에는 더더욱"이라며 "그들은 왜 내 생각을 묻지 않고 그렇게 했을까. 나는 그(바이든)에게 하지 말라고 했을 것이다. 그건 큰 실수라고 본다"고 말한 바 있다습니다.(사진=게티이미지코리아)