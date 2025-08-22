원자로 '굴욕 계약' 논란…미국 합작사로 만회?

<앵커>



오는 25일 한미 정상회담에서는 원자력과 관련된 내용이 주요 논의 대상이 될 전망입니다. 한국수력원자력이 미국 업체와 굴욕 협상을 맺었다는 논란 속에, 새로운 원전 협력 방안이 나올지 주목됩니다.



홍영재 기자의 보도입니다.



<기자>



한국수력원자력이 미국 웨스팅하우스와의 지식재산권 분쟁을 끝낸 지난 1월 합의서에는 1조 원 이상의 로열티와 물품, 용역 구매 계약 외에도 진출 지역 구분까지 포함됐습니다.



한수원은 북미, EU, 우크라이나 등에서 신규 원전 수주 활동을 할 수 없다는 내용이어서 '굴욕 합의' 논란을 부채질했습니다.



[황주호/한국수력원자력 사장 (지난 19일) : 저희가 유럽 시장에서 이렇게 힘을 계속 쓸 거냐, 아니면 미국 시장을 겨냥할 거냐에서 미국 시장을 겨냥해야 한다라는 결론을….]



이런 가운데 한국전력 김동철 사장과 한수원 황주호 사장이 잇따라 미국을 방문합니다.



이들은 웨스팅하우스는 물론 미국 원전 업계 관계자들을 두루 만날 것으로 알려졌습니다.



특히 한수원은 웨스팅하우스와 미국 내 신규 원전 건설을 위한 합작회사 설립을 논의할 것으로 전해졌습니다.



아직 합의에 이를 정도의 단계는 아니지만, 합작회사 설립이 성사되면 국내 원전 업계에 새로운 기회가 열릴 것으로 전망됩니다.



트럼프 대통령은 오는 2050년까지 원전 300기를 추가 건설해 설비 용량을 현재의 4배로 확대하는 내용의 행정명령에 서명한 바 있습니다.



[정범진/경희대 원자력공학과 교수 : 웨스팅하우스는 엔지니어링이나 기술 공급은 하지만 건설은 하지 않기로 했거든요. 그렇기 때문에 유능한 건설자를 필요로 하고 있는 상황입니다.]



업계에서는 합작법인의 지분 비율 등 조건에 따라 불공정 계약 논란이 재현될 수 있다는 우려와 함께, 기존 합의의 독소 조항들을 상당 부분 상쇄할 수 있을 거라는 기대가 공존합니다.



[이기복/한국원자력학회장 : 미국이 우리하고 같이 협력을 하지 않으면 또 세계 시장을 진출하기도 어려운 그런 것도 있거든요.]



대통령실은 국익을 극대화하는 방안으로 고민 중이라며, 합작회사 설립이 아직 최종 정상회담 의제로 확정되진 않았다고 밝혔습니다.



