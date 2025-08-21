[단독] "근무복 숨기더니"…흠뻑쇼 지원 나온 경찰 반전

<앵커>



지난 주말 부산에서는 가수 싸이의 흠뻑쇼 콘서트가 열렸습니다. 그런데 주변 교통 관리를 위해 현장에 투입된 경찰관들이 콘서트장 안으로 무단으로 들어가 관람하다 적발됐습니다. 경찰은 자체 감찰에 착수했습니다.



KNN 최혁규 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



지난 15일부터 이틀 동안 부산 아시아드경기장을 뜨겁게 달군 가수 싸이의 콘서트 '흠뻑쇼'입니다.



5만 명 가까운 인파가 몰리며 안전사고의 위험이 컸던 만큼, 구청과 경찰 등 유관 기관의 인력 지원까지 더해졌습니다.



특히 안전 관리에 나선 경찰은 공연장 밖 교통 관리와 경비 등에 나섰습니다.



하지만 지원 근무를 나온 경찰 가운데 일부가 공연장 안으로 무단으로 들어와, 공연을 관람한 사실이 저희 취재 결과 확인됐습니다.



교통 근무를 하던 여성 경찰관 5명이었습니다.



이들은 마치 일반 관람객인 것처럼 근무복 위에 바람막이를 입고 공연장 안으로 들어간 것으로 알려졌습니다.



하지만 입장객에 배부되는 팔찌가 없는 것을 확인한 공연 관계자에게 무단 관람이 적발됐습니다.



심지어 이날은 국가비상상황을 대비한 을지훈련을 고작 이틀 앞둔 시점이기도 했습니다.



복무 기강 확립에 대한 경찰 내부 공문도 일선 경찰들에게 수차례 전달됐던 만큼, 기강 해이가 도를 넘었다는 지적이 나옵니다.



특히 무단 관람의 경우, 사기죄로도 처벌받을 수 있어 논란은 더 커질 전망입니다.



[경찰 관계자 : 잠시 근무 중에 화장실 갔다가 오면서 들리니까 옆에서 본 그 정도인데….]



부산경찰청은 이번 경찰관들의 무단 관람에 대한 사실을 인지하고 내부 감찰에 착수했습니다.



(영상취재 : 권용국 KNN, 영상편집 : 김지영 KNN, 화면제공 : 인스타그램 42PSY42)



KNN 최혁규