유럽 주도 '안전보장군' 현실성은…"한국 모델, 최대 15만 명 필요"

미국과 유럽이 전후 우크라이나에 배치할 유럽 주도의 일명 '안전보장군' 구상에 집중하고 있으나 실현 가능성을 두고 회의적 전망이 나오고 있습니다.



유럽 스스로도 병력 부족에 허덕이고 있는 상황에서 러시아의 우크라이나 재침공을 억지할 수 있는 수준의 조치를 마련하기 쉽지 않을 것이란 분석입니다.



지난해 영국과 프랑스 주축으로 안전보장군 구성이 처음 거론됐을 당시, 유럽이 3만 명 규모 병력을 파병하되 지상군보다는 공중·해상 방어 임무에 초점을 뒀습니다.



지상군 투입 시 러시아와 북대서양조약기구, 나토 간 직접 충돌 가능성이 있기 때문입니다.



현지 시간 지난 18일 백악관에서 열린 미국·우크라이나·유럽 정상 간 다자회담에 참석한 마르크 뤼터 나토 사무총장은 지상군 배치가 논의되지 않았다고 말했습니다.



그러나 영국 왕립합동군사연구소의 군사과학 전문가인 나티아 세스쿠리아는 현지 시간 21일 유락티브에 "언제든지 지상군 수만 명이 투입돼야 하는 상황이 올 가능성이 있고, 이는 유럽 국가들이 홀로 지키기 어려운 엄청난 군사적 공약일 것"이라고 지적했습니다.



3만 명 병력으로는 역부족일 것이란 지적도 나오고 있습니다.



특히 유력한 옵션으로 검토되고 있는 '한국식 해법'도 우크라이나에 적용하려면 유럽의 대규모 파병이 불가피할 것이란 분석입니다.



독일 싱크탱크 국제안보연구소는 최근 정책 토의 문건에서 한반도 군사분계선이 249킬로미터에 미군 주둔 규모가 약 3만 명이라고 언급하면서, 한국식 모델을 우크라이나에 적용하려면 최소 4만 명에서 최대 15만 명의 유럽군 파병이 필요할 것이라고 분석했습니다.



러시아와 우크라이나 간 국경 길이가 2천300킬로미터에 달하기 때문입니다.



국제안보연구소는 한국식 모델의 경우 "우크라이나가 자국 안보의 주된 부담을 떠안아야 할 것이며, 긴장 고조를 피하기 위해 유럽군은 전선 인근에는 배치되지 않을 것"이라고 지적했습니다.



이어 "필요한 병력 추정치 범위가 매우 넓다는 것은 러시아 재침공 억지에 필요한 것의 명확성이 부족하며 유럽 내부적으로도 동의가 되지 않았다는 것을 보여준다"고 말했습니다.



아울러 유럽 상비군 규모가 충분하지 않다는 점을 고려하면, 우크라이나 파병 시 나토 군사 계획에도 공백이 발생할 수 있다는 분석도 나오고 있습니다.



실제로 나토 유럽 회원국들은 우크라이나 전쟁과 별개로 미국이 유럽 주둔 미군 감축을 시사한 터라 단기간에 국방비를 대폭 증액하고 병력을 증강해야 하는 중대 과제에 직면한 상황입니다.



결국 안전보장군이 명칭에 걸맞은 억지력을 발휘하려면 유럽이 주도하더라도 미국의 적극적 관여가 핵심적이라는 게 중론입니다.



하지만 미국은 현재까지 '소극적 참여' 방침을 고수하고 있습니다.



트럼프 미 대통령은 우크라이나 안전 보장 참여 의사를 밝혔지만, 미군 파병에는 선을 그었습니다.



이에 군사정보 공유나 공중 전력 지원 등 제한적인 참여 가능성이 거론되고 있습니다.



엘브리지 콜비 미국 국방부 정책담당 차관은 지난 19일 유럽국 군 관계자들과 회의에서 '최소한의 역할만 하겠다'는 입장을 통보했다는 미국 언론 보도가 나오기도 했습니다.



안전보장군 윤곽이 구체화하더라도, 러시아는 거부 가능성이 높습니다.



세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 전날 "러시아 없이 논의된 집단적 안전 보장안에는 동의하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.



미국 싱크탱크 전략국제문제연구소의 마크 캔시언 선임 고문은 "우크라이나를 '안심'시키기 충분한 어떤 조처든 러시아는 도발적이며 수용 불가능한 것으로 간주할 것"이라고 견해를 밝혔습니다.