'관리 소홀' 감독 대신 '관리 소홀 징계' 감독 선임?

대한빙상경기연맹이 '올림픽 시즌' 시작을 코앞에 두고 쇼트트랙 대표팀 감독을 교체했습니다. '선수단 관리 소홀'을 이유로 들었는데요. 대신 과거 '관리 소홀'로 중징계를 받았던 지도자에게 지휘봉을 맡겨 논란이 일고 있습니다.



하성룡 기자입니다.



빙상연맹은 어제(20일) 이사회에서 윤재명 쇼트트랙 대표팀 감독의 보직 변경을 의결했습니다.



윤 감독은 공금 처리 문제로 연맹으로부터 1개월 자격 정지 징계를 받았지만 대한체육회 재심에서 무혐의 처분을 받았는데, 이사회는 성적 부진과 선수단 관리 소홀을 이유로 윤 감독의 보직 변경을 결정했습니다.



그러면서 2018년 평창올림픽 대표팀을 이끌었던 김선태 성남시청 감독을 임시 총감독으로 선임했습니다.



김 감독은 당시 대표팀 선수가 폭행 피해를 입고 선수촌을 이탈하자 이를 거짓 보고하고 은폐하려 했던 게 뒤늦게 밝혀져 '선수단 관리 소홀'로 1년 자격 정지 징계를 받은 바 있습니다.



'선수단 관리 소홀'을 이유로 지도자를 교체하면서, 정작 '관리 소홀'로 더 큰 징계를 받은 지도자를 대신 선임한 겁니다.



또 규정에 따르면 사회적 물의를 일으켜 1년 이상 중징계를 받은 지도자는 대표팀 지도자가 될 수 없는데, 연맹은 '관리 소홀' 징계는 해당하지 않는다고 밝혔습니다.



김 감독은 징계를 받은 뒤 라이벌 중국 대표팀의 지휘봉을 잡았고 베이징올림픽에서 한국 선수단이 홈 텃세에 편파 판정 피해를 받을 당시 침묵하기만 해 비판을 받기도 했는데, 2년 전 김 감독이 성남시청 지도자에 공모하자 빙상지도자연맹이 선임 반대 성명을 발표하는 등 도의적 문제도 지적되고 있습니다.



여기에 지난해 대표팀 지도자 공모에서도 탈락한 것으로 알려진 김 감독이 소속팀과 대표팀을 겸임해 내년 밀라노 올림픽을 이끌게 돼 우려가 커지고 있습니다.



이에 대해 연맹은 "지도자 공모 탈락은 전 집행부의 선발 기준에 따른 것이었고 겸임을 해도 대표팀 지도에 집중할 예정"이라고 밝혔습니다.



