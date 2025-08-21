[단독] 논란의 '전과 17범 대선 후보'…사기 혐의로 구속

<앵커>



지난 대선에서 전과 17범인 송진호 씨가 출마해 화려한 범죄 이력이 논란이 됐었는데요. 송 씨가 어제(20일) 사기 혐의로 구속된 걸로 확인됐습니다. 이번에는 캄보디아에 '기적의 도시'를 건설하겠다며 투자자들을 속여 수억 원을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.



김보미 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



회색 정장을 입은 남성이 구속영장 심사를 받고 법원에서 빠져나옵니다.



지난 21대 대선에 기호 8번으로 무소속 출마했는데, 전과 17범이라는 사실이 알려져 논란이 됐던 송진호 씨입니다.



[송진호/미라클시티월드그룹 총재 (제21대 대선 후보) : (사기 혐의로 수사받은 것으로 아는데 입장이 있으십니까?) 변호사 통해서 하는데 어쨌든 해외 사업이니까 사실을 오인하는 경우도 많고 정당하게 진술하도록 하겠습니다.]



송 씨는 지난 2020년부터 캄보디아에 기적의 도시, '미라클 시티'를 세우겠다며 국내 투자자를 모집해 왔습니다.



미라클 시티는 산업단지와 복합테마파크 등을 건설해 그곳에서 가상화폐를 상용화하는 일종의 스마트도시 개념이라고 송 씨는 주장했습니다.



[송진호 (지난해 6월, 캄보디아) : 요즘에 세상은 돈이라는 것이 실체가 없습니다. 한국인과 캄보디아 특히 미라클 시티 월드그룹을 기억하는 모든 사람들이 주머니에 항상 부자가 되도록….]



경찰은 송 씨가 '미라클 코인'을 상장하면 200배의 수익을 챙길 수 있다며 투자자들을 속인 정황을 포착했습니다.



미라클 코인은 수십억 원어치가 판매됐지만, 5년이 지난 지금까지 상장되지 않았습니다.



이 코인을 현금화할 수 있는 ATM기 사업을 진행해 사업권도 판매했는데, 정작 코인 가격의 5분의 1 수준으로 전환되도록 설계해 부당이득을 챙긴 혐의도 받고 있습니다.



지금까지 파악된 피해 금액만 수억 원대, 주로 노년층 피해자가 많았습니다.



[송진호/미라클시티월드그룹 총재 (제21대 대선 후보) : (피해액이 수십억 원에 달한다는 얘기도 있는데….) 아직 그렇지는 않고요. 현재 금액은 약 5억 원 정도입니다.]



법원은 전과 17범인 송 씨에 대해 '도주와 증거 인멸 우려가 있다'며 어제 구속영장을 발부했습니다.



