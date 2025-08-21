김영환 충북지사 돈봉투 수수 의혹…충북도청 압수수색

<앵커>



김영환 충북지사가 지역 체육계 인사들로부터 돈봉투를 받았다는 의혹이 제기돼 경찰이 도지사 집무실을 압수수색했습니다. 경찰은 돈봉투를 건넨 걸로 지목된 체육계 인사들을 상대로도 강제 수사에 착수했습니다.



CJB 박언 기자가 취재했습니다.



<기자>



경찰 수사관들이 충북도청 도지사 집무실을 빠져나옵니다.



김영환 지사가 500만 원이 든 봉투를 받았다는 정황을 포착해 경찰이 압수수색을 벌인 것입니다.



김 지사는 지난 6월 26일 일본 출장을 앞두고 도청 집무실에서 윤현우 충북체육회장으로부터 금품을 수수했다는 의혹을 받고 있습니다.



윤 회장이 윤두영 충북배구협회장과 각각 250만 원씩 마련해 500만 원을 직접 전달했다는 것입니다.



경찰은 오늘(21일) 오전 9시 30분부터 약 1시간 40분 동안 수사관 9명을 투입해 압수수색을 진행했습니다.



이 과정에서 집무실 출입 기록과 CCTV, 도청 차량 출입 대장, 김 지사의 휴대전화 등을 확보한 것으로 알려졌습니다.



압수수색영장에 적시된 혐의는 청탁금지법 위반입니다.



경찰은 또, 윤현우 회장이 운영하는 건설사와 윤두영 협회장의 제조공장 등을 압수수색해 회계 장부 등을 확보했습니다.



윤두영 협회장은 CJB와의 통화에서 윤현우 회장에게 "250만 원을 빌려준 적은 있지만, 그 뒤 사용처는 모른다"고 답했습니다.



윤 회장은 지사와 만난 것은 맞지만, 돈봉투를 준 적은 맹세코 없다고 해명했습니다.



[윤현우/충북체육회장 : 돈봉투는 안 주고 그날 지사님이 돔구장 때문에 일본으로 가시니 의견 제시하러 갔던 거예요.]



김 지사는 압수수색 이후 대변인실을 통해 봉투를 받은 적 없다고 밝혔습니다.



[김병태/충청북도 대변인 : 금품을 받은 사실이 없으며, 경찰 조사를 통해 사실관계가 명백하게 밝혀질 것입니다.]



경찰은 입수한 자료를 분석한 뒤, 관련자들을 소환해 사실관계를 확인할 방침입니다.



특히 윤현우 회장의 진술이 수사의 향방을 가를 핵심 변수가 될 전망입니다.



(영상취재 : 김근혁 CJB)



CJB 박언