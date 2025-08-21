쿠팡 물류센터 냉동창고에서 노동자 사망…"부검 의뢰"

<앵커>



정부가 산업재해와의 전쟁을 선포했지만, 곳곳에서 안타까운 소식이 이어지고 있습니다. 경기 용인에 있는 쿠팡 물류센터 냉동창고에서 50대 노동자가 쓰러져 숨졌습니다. 인천과 대전에서는 노동자가 추락해 목숨을 잃는 일도 있었습니다.



김진우 기자가 보도합니다.



<기자>



경기 용인에 있는 한 쿠팡 물류센터입니다.



어젯(20일)밤 9시 10분쯤, 이 물류센터 냉동창고에서 50대 노동자 A 씨가 쓰러져 병원으로 옮겨졌습니다.



심정지 상태로 이송된 A 씨는 끝내 숨졌습니다.



당시 A 씨는 이곳에 있는 냉동창고에서 물품을 분류하던 작업을 하고 있었던 것으로 파악됐습니다.



[물류센터 직원 : 저희가 대변할 수 있는 입장이 아니라서 명함 전달해 주시면 저희 홍보팀 통해서 연락드리겠습니다.]



일용직 노동자인 A 씨는 지난달 초부터 일을 시작해 어제까지 모두 18일간 근무한 것으로 확인됐습니다.



쿠팡 관계자는 "A 씨가 간헐적으로, 하루에 최대 8시간씩 근무했다"며 "병원에선 병사로 추정된다는 구두 소견을 낸 것으로 알고 있다"고 밝혔습니다.



경찰은 온열질환이나 추락 등에 의한 안전사고는 아닌 것으로 보고, 국과수에 부검을 의뢰해 정확한 사인을 파악할 방침입니다.



인천과 대전에서도 노동자 사망 사고가 잇따랐습니다.



지붕 교체 작업을 하던 인도네시아 국적의 40대 노동자가 인천 강화군 선원면의 한 축사에서 어제 오전 떨어져 숨졌고, 같은 날 오후 인천 미추홀구의 한 아파트 공사 현장에서는 용접 작업을 하던 하청 업체 소속 50대 노동자가 5m 아래로 떨어져 다쳤습니다.



오늘 오후 4시 20분쯤엔 50대 남성이 대전 유성구의 한 아파트 외벽에서 누수 방지 작업을 하다 추락해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.



(영상취재 : 설민환·윤형, 영상편집 : 우기정)