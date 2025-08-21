김민솔, KLPGA BC카드·한경 대회 1R 코스레코드 10언더파 선두

올해 한국여자프로골프(KLPGA) 2부 드림투어에서 4승을 거둔 김민솔이 정규투어 대회에서 돌풍을 이어가며 첫날 코스 레코드를 기록했습니다.



김민솔은 오늘(21일) 경기도 포천의 포천힐스 컨트리클럽 가든·팰리스 코스(파72·6천663야드)에서 열린 BC카드·한경 레이디스컵(총상금 15억원) 1라운드에서 보기 없이 이글 하나와 버디 8개를 쓸어 담아 10언더파 62타를 쳤습니다.



2019년 이 대회 최종 라운드 때 김시원이 기록한 9언더파 63타를 한 타 더 줄인 새로운 코스 레코드를 작성한 김민솔은 단독 선두에 올랐습니다.



아마추어 국가대표 에이스 출신인 김민솔은 이번 시즌 드림투어에서 4승을 거두며 상금 랭킹 선두에 올라 다음 시즌 정규투어 시드를 사실상 굳힌 상태입니다.



이따금 출전하는 정규 투어 대회에서도 만만치 않은 기량을 뽐내는 그는 지난주 메디힐·한국일보 챔피언십에서 코스 레코드 타이기록(7언더파 65타)과 함께 1라운드 공동 선두에 오른 바 있습니다.



당시엔 3라운드에서 주춤하며 최종 공동 3위로 대회를 마친 그는 이번 대회에서 다시 첫날 맹타를 휘두르며 '정규투어 직행'의 꿈을 되살렸습니다.



첫 홀인 1번 홀(파5)부터 버디를 낚고 전반에 버디 4개를 써낸 김민솔은 후반 들어 파를 지켜나가다가 막판에 불을 뿜었습니다.



14번 홀(파3)에서 약 4ｍ 버디 퍼트를 떨어뜨린 것을 시작으로 4개 홀 연속 버디 행진으로 공동 선두에 오르더니, 마지막 18번 홀(파5)에서 투온에 성공한 뒤 9ｍ 이글 퍼트마저 집어넣어 새 코스 레코드로 단독 선두를 꿰차는 기염을 토했습니다.



10언더파가 자신의 '라이프 베스트'라는 김민솔은 "지난주에는 샷이 잘 안됐다고 생각했는데, 이번 주에는 잘 따라와 줬다. 큰 어려움 없이 지나가고 코스 레코드도 작성할 수 있어서 기쁘다"고 소감을 밝혔습니다.



"(지난달) 드림투어 4번째 우승을 거두기 전 센터 퍼터로 교체했는데, 지난주부터 퍼트가 잘 떨어지고 있는 것 같다"고 설명한 그는 "남은 라운드도 퍼트가 가장 중요하다고 생각하고, 거리감에 집중하면서 경기하려고 한다"고 말했습니다.



가을에 특히 강한 면모를 보이는 통산 6승의 김수지가 버디만 8개를 솎아내 이다연과 공동 2위(8언더파 64타)에 올랐고, 노승희가 7언더파 65타로 4위에 자리했습니다.



2022년과 2023년 이 대회 우승자 박민지와 지난주 메디힐·한국일보 챔피언십에서 역대 KLPGA 투어 72홀 최소타 기록(259타)으로 우승한 홍정민은 이가영, 지한솔과 공동 5위(6언더파 66타) 그룹을 형성했습니다.



디펜딩 챔피언 박현경은 보기 없이 버디 4개로 4언더파 68타를 기록, 공동 10위로 무난하게 대회를 시작했습니다.



고지원과 정윤지, 김민별 등도 공동 10위로 1라운드를 마쳤습니다.



황유민은 공동 21위(3언더파 69타), 시즌 3승의 이예원은 박지영, 김민선, 임희정 등과 공동 29위(2언더파 70타)입니다.



이동은과 배소현은 공동 48위(1언더파 71타), 유현조와 김민주는 공동 67위(이븐파 72타)에 그쳤습니다.



(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)