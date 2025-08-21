조현, 일본 건너뛰고 급거 방미…한미정상회담 돌발 상황 가능성

▲ 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관이 한미 정상회담을 나흘 앞두고 관련 조율을 한다며 갑자기 미국으로 떠났습니다.이재명 대통령을 수행해 일본 도쿄에서 열리는 한일 정상회담에 배석할 것으로 예상됐던 조 장관이 이를 건너뛰고 미국으로 향함에 따라 한미 정상회담 준비와 관련해 돌발 상황이 발생한 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.외교부 당국자에 따르면 조 장관은 오늘(21일) 미국으로 출국했습니다.그는 워싱턴에서 마코 루비오 미 국무장관 등과 만날 것으로 예상됩니다.외교부 장관은 통상 공식 수행원으로 대통령의 해외 방문을 함께 하는데, 이 대통령의 방일을 수행하지 않고 곧장 미국으로 떠난 것입니다.이 대통령은 23일 한일 정상회담 뒤 25일(현지 시간) 워싱턴에서 한미 정상회담을 할 예정입니다.조 장관의 조기 방미는 우리 측 제안에 따라 전날 결정돼 출국할 때 직항 편을 이용하지 못할 정도로 촉박하게 이뤄진 것으로 전해졌습니다.워싱턴에서 누구를 만날지도 조율이 완료되지 않았고, 북미국장 등 소수만 조 장관을 수행하는 것으로 알려졌습니다.외교부 당국자는 "이번 정상 방미가 한미 양국 신정부 출범 후 첫 번째 정상회담이라는 의미와 무게감을 감안해서 보다 면밀하고 철저한 준비를 위해 먼저 방문해서 직접 현장에서 미 측과 최종 점검할 예정"이라고 말했습니다.그러나 외교부 장관이 예정된 한일 정상회담까지 건너뛰고 미국으로 향한 건 대단히 이례적이어서, 한미 정상회담을 앞두고 급하게 미국과 대면 협의해야 할 사정이 생긴 것 아니냐는 말도 나옵니다.한미가 정상회담 결과물의 형식과 내용 등에 대해 논의하는 과정에서 실무선에서 해결하기 어려운 수준의 이견이 생겨 외교부 장관이 직접 항공기에 올랐을 수도 있다는 것입니다.한미 정상회담 의제로는 미국이 제기해 온 동맹 현대화, 주한미군 전략적 유연성 확대, 동맹의 기여 강화, 관세 협상 등 통상 사안이 꼽혀왔고 한국은 한미 원자력협정 개정 등을 추진하는 상황입니다.(사진=연합뉴스)