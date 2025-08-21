국립중앙박물관, 올해 관람객 407만 명 넘었다…역대 최다 전망

▲ 21일 서울 용산구 국립중앙박물관을 예방한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독이 유홍준 관장과 함께 디지털 실감영상관에서 영상을 감상하고 있다.

이미지 확대하기

한국 문화에 대한 관심이 세계적으로 큰 가운데 국립중앙박물관을 찾은 관람객이 올해 400만 명을 넘어선 것으로 나타났습니다.국립중앙박물관에 따르면 올해 1월부터 이달 20일까지 박물관을 찾은 관람객은 총 407만 3천6명입니다.지난해 같은 기간 관람객 233만 3천976명의 1.7배에 달하는 수치입니다.박물관 관계자는 "한국 전통문화에 대한 국내외 관람객들의 관심이 그 어느 때보다 높아졌음을 보여준다"고 설명했습니다.박물관 연간 관람객이 400만 명을 넘어선 건 2023년 이후 두 번째입니다.국립중앙박물관은 지난 2023년 총관람객 418만 285명을 기록해 영국의 미술 매체 '아트 뉴스페이퍼'가 조사한 전 세계 박물관·미술관 관람객 수 6위에 올랐습니다.이 수치는 1945년 박물관이 개관한 이래 역대 최다 인원입니다.현재 추세라면 박물관 연간 관람객은 최다 기록을 경신할 전망입니다.넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 열풍이 이어지면서 박물관과 박물관 문화상품 '뮷즈'에 대한 관심도 큰 상황입니다.오늘 오전에는 '케이팝 데몬 헌터스'를 제작한 매기 강 감독이 직접 박물관을 찾아 유홍준 관장과 분청사기·백자실, 사유의 방, 디지털 실감영상관 등을 둘러봤습니다.박물관에 따르면 올해 7월 총 74만 2천167명이 박물관을 찾았고, 8월에는 60만 9천4명이 다녀간 것으로 집계됐습니다.두 달 모두 작년과 비교하면 배에 달하는 수치입니다.오는 10월에는 추석 황금연휴도 있는 만큼 관람객 증가 추세가 이어질 것으로 보입니다.연일 관람객이 몰리면서 박물관은 최근 관람 환경을 개선하기 위해 나서기도 했습니다.박물관 측은 건물 입구와 도로, 야외 주차장, 지하철 4호선 이촌역에서 박물관으로 이어지는 구간에 대중교통 이용을 안내하는 현수막을 설치했습니다.상설전시관 앞에는 방호 인력을 추가로 배치해 동선을 안내하고 있습니다.관람 체계 전반의 문제점을 찾고, 이를 개선하기 위한 연구 용역도 앞두고 있습니다.한편, 박물관은 다음 달 청년 세대가 즐길 수 있는 행사를 열 예정입니다.지난해 처음 선보였던 '2025 국중박 분장대회'는 올해 9월 27일에 다시 열립니다.행사에서는 박물관 소장품을 소재로 개성을 살린 다양한 분장을 볼 수 있습니다.유홍준 국립중앙박물관장은 "20·30세대를 포함한 여러 세대의 방문이 늘고 있는 만큼 박물관에서 이러한 흐름을 이어가기 위한 다양한 방안을 모색하겠다"고 말했습니다.(사진=국립중앙박물관 제공, 연합뉴스)