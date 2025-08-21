"'미국 기술에 중독되라고 H20 판매 허용' 의도에…중국, 구매 제한"

▲ 엔비디아

미국 정부가 엔비디아 인공지능 칩 'H20'의 대중국 판매 금지를 해제한 것은 중국 기업들이 미국 기술에 중독되게 하려는 것이라는 입장을 밝히자, 중국 당국이 자국 기업들의 구매를 제한했다는 관측이 나왔습니다.파이낸셜타임스는 21일(현지시간) 복수의 익명 소식통을 인용해 인터넷정보판공실·국가발전개혁위원회·공업정보화부 등 중국 관계 당국이 미국 하워드 러트닉 상무부 장관의 지난달 인터뷰 발언 이후 대응에 나섰다면서 이같이 보도했습니다.엔비디아는 미 행정부의 규제에 맞춰 중국 시장용 저사양 AI 칩 H20을 만들어 판매해 왔는데, 트럼프 행정부 들어 이마저도 불허했다가 지난달 다시 판매를 허용했습니다.러트닉 장관은 지난달 15일 CNBC방송 인터뷰에서 "우리는 그들에게 최고나 차선, 심지어 3번째로 좋은 제품도 팔지 않는다"면서 "중국 개발사들이 미국 기술 스택에 중독될 정도의 제품을 팔고 싶은 것"이라고 말했습니다.일부 중국 고위 당국자들은 러트닉 장관의 해당 발언을 모욕적이라고 받아들였다는 게 소식통들의 설명입니다.이에 따라 당국이 자국 기업들의 H20 구매 제한에 나섰고, 중국 기업들이 H20 주문을 미루거나 구매 규모를 대폭 줄였다는 것입니다.한 소식통은 "러트닉 장관의 발언은 관련 당국이 기업들에 중국산 칩 사용을 강화하도록 할 이유를 하나 더 늘려줬다"고 말했습니다.하워드 장관의 해당 발언 일주일 뒤 중국 인터넷정보판공실은 바이트댄스·알리바바 등 주요 기업들에 '창구 지도'를 실시, 보안 우려를 이유로 H20 칩 신규 주문을 중단하도록 했다고 소식통들은 전했습니다.인터넷정보판공실은 지난달 31일 엔비디아 관계자들을 불러 '심각한 보안 문제'를 제기하기도 했습니다.다만 소식통은 "여전히 많은 불확실성이 미중 무역 협상과 미국의 다음 조치에 달려있다"면서 "현재 여러 규제기관의 제한적 지도가 모두 비공식적이라는 점은 향후 변화에 대한 여지를 준다"고 평가했습니다.소식통들은 일부 기업이 H20 주문을 미룬 것은 향후 성능이 더 좋은 칩의 대중국 판매가 허용될 가능성을 염두에 뒀기 때문이라고 보기도 했습니다.