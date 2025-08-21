남극 기후 '체제 변화' 위기…"못 막으면 세계 해안 도시들 침수"

▲ 남극해

바다얼음 감소 등 남극의 급격한 환경 변화 때문에 세계 기후에 임계점이 닥칠 수 있다는 분석이 나왔습니다.남극의 빙하, 해류, 생태가 모두 변하면서 해수면이 상승해 궁극적으로 어느 시점에 전 세계 해안 도시들이 물에 잠길 수 있다는 경고입니다.로이터, AFP 통신에 따르면 네릴리 아브람 호주국립대 교수 등 기후변화 학자들은 20일(현지시간) 과학 저널 네이처에 게재한 논문에서 남극 기후체계가 돌아올 수 없는 지점을 넘어서고 있다고 내다봤습니다.연구진은 기존에 축적된 관측 결과를 토대로 여러 다른 요인이 남극에서 어떻게 서로 영향을 미치며 지구 온난화를 촉진하는지 분석했습니다.이들은 남극의 바다얼음, 남극 수역의 해류, 남극 대륙에 있는 빙상과 빙붕, 남극 생태계가 '체제변화' 수준으로 급변했다고 결론을 내렸습니다.연구진은 "남극 환경이 급격하게 상호 작용하며 때로 변화를 스스로 영구화해버린다는 증거가 나타나고 있다"고 지적했습니다.일단 남극해에 떠다니는 얼음이 눈에 띄게 줄었다는 사실이 해수면을 높일 위협 요인으로 주목됐습니다.바다얼음은 녹을 때 해수면 변화에 직접 영향을 미치지는 않지만 규모가 줄어들면 수온을 끌어올려 지구 온난화를 부추깁니다.남극해가 흰 얼음으로 덮이면 태양광이 거기에 반사돼 에너지가 우주로 빠져나가지만 푸른 바다는 열을 거의 모두 흡수하기 때문입니다.연구진은 위성사진을 분석해 남극의 바다얼음이 지난 10년 동안 급격하게 줄었다는 점을 확인했습니다.남극해 바다얼음은 2014년 이후 대륙 해안에서 120킬로미터 정도 후퇴했는데 그 속도는 북극에서 50년간 이뤄진 것과 비교할 때 3배 빨랐습니다.연구진은 바다얼음의 감소세가 지속된다면 남극은 북극보다 빨리 얼음이 없는 여름철을 맞이할 수 있다고 내다봤습니다.남북극에는 얼음이 항상 존재하면서 겨울에 늘고 상대적으로 덜 추운 여름에 줄어드는 주기를 되풀이합니다.바다얼음의 감소는 남극해에 서식하는 해양 생물들에게 더 심한 멸종위기를 불러온 것으로 나타났습니다.최근 2년 동안 남극 내 다수 번식처에서 바다얼음이 더 일찍 사라지면서 새끼 황제펭귄들이 모조리 익사하거나 얼어 죽었습니다.그 전 해인 2023년 번식처 5곳에 대한 조사에서는 새끼 황제펭귄이 100% 폐사한 곳은 1곳이었습니다.바다얼음의 감소에 따라 남극 대륙을 덮은 빙상과 대륙에서 바다로 이어진 빙붕의 변화에도 경종이 울렸습니다.연구진은 현재 지구 온난화 추세에 따라 빙상과 빙붕이 녹으면 해수면이 최소 3ｍ 상승해 세계 해안 도시들이 침수될 것이라고 경고했습니다.지구 표면의 평균온도가 산업화 전보다 섭씨 5도 상승하면 북극 빙상이 모두 녹고 해수면은 58ｍ 상승하게 됩니다.연구진은 남극 서부에 200만 평방킬로미터 규모로 존재하는 서남극빙상이 붕괴하는 사태가 전 세계에 임계점이 될 것이라고 진단했습니다.남극을 순환하며 열을 분산시키는 해류 체계가 교란되는 사태 또한 남극을 넘어 지구촌에 중대한 위험으로 지목됐습니다.기존 연구 결과에서 이미 남극 해류의 급속한 속도 둔화가 시작된 것으로 나타나고 있습니다.연구진은 남극의 급변이 지구 온난화 심화부터 해양의 이산화탄소 흡수력 감소까지 기후와 생태에 광범위한 충격을 줄 것이라고 내다봤습니다.이들은 궁극적으로 남극의 상호작용 악순환을 늦출 유일한 방안은 온실가스 배출을 억제하는 것이라고 제시했습니다.아브람 교수는 "우리가 향후 10년에서 20년 동안 내보낼 온실가스에 남극 얼음이 얼마나 많이, 빨리 사라질지 결정될 것"이라고 설명했습니다.(사진=University of Southampton 제공, 연합뉴스)