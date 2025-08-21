염경엽 LG 감독 "체크 스윙 판독 기준 75도나 80도가 공정"

▲ 염경엽 감독
프로야구 LG 트윈스 염경엽 감독이 체크 스윙에 대한 비디오 판독 기준을 시즌이 끝난 뒤 조정할 필요가 있다고 말했습니다.
염 감독은 오늘(21일) 서울 송파구 잠실야구장에서 롯데 자이언츠와 홈경기를 치르기 전에 진행한 인터뷰에서 "시즌 끝나고 얘기해야 할 부분인데 지금의 90도 기준은 아닌 것 같다"며 "지금 규정은 투수에게 불리하다"는 의견을 내놨습니다.
염 감독이 이날 체크 스윙에 대해 언급한 것은 전날 롯데와 경기 9회초 상황에 대한 질문이 나왔기 때문입니다.
20일 경기에서 LG가 5대 3으로 앞선 9회초 2아웃 후 롯데 손호영이 체크 스윙으로 삼진 아웃 판정을 받았다가 비디오 판독으로 기사회생, 볼넷으로 출루하는 상황이 벌어졌습니다.
롯데는 2아웃 1, 2루로 이어갔으나 마지막 타자 고승민이 내야 뜬 공으로 잡히며 경기가 끝났습니다.
염경엽 감독은 "어제 상황을 보면 분명히 칠만큼 방망이가 나왔는데 90도로 헤드가 돌지 않았다고 해서 '노 스윙'이라고 하는 것은 논리적으로 맞지 않는다"며 "시즌이 끝난 뒤 75도나 80도 정도로 기준을 바꾸는 것이 투수에게 불리한 점을 없애는 방법이 될 것"이라고 주장했습니다.
염 감독은 "일단 이번 시즌은 90도로 하기로 했으니 이대로 가는 게 맞다"며 "그래서 어제도 항의하지 않은 것이고, 아무도 어제 판정에 관해 이야기하지 않는 것"이라고 '판정 불복'은 아니라고 분명히 했습니다.
체크 스윙에 대한 비디오 판독은 19일 경기부터 도입됐습니다.
그전부터 체크 스윙 비디오 판독을 주장해 온 염 감독은 "시즌이 끝나고 여러 의견을 취합해서 더 좋은 쪽으로 개선하면 된다"고 덧붙였습니다.
이날 LG는 신민재를 선발 라인업에서 제외했습니다.
염 감독은 "신민재는 허리 쪽이 뭉치는 증세가 있어서 대타 정도로 쓰겠다"며 "구본혁이 워낙 잘해줘서 전체적으로 1주일에 하루씩 휴식을 줄 수 있는 부분이 팀에 도움이 된다"고 말했습니다.
백업 내야 요원인 구본혁에 대해 그는 "작년 초반에도 매우 잘해줬다"며 "매년 110경기, 300타석 이상 해줘야 우리 팀 내야가 잘 돌아갈 수 있다"고 칭찬했습니다.
전날 8회말 5-3으로 도망가는 1타점 2루타를 때린 포수 박동원을 두고 염 감독은 "방망이가 안 맞을 때 스트레스를 많이 받는 것 같아서 '수비로 충분히 잘하고 있다'고 격려했다"며 "'타격은 기다리다 보면 언젠가 올라온다'며 '그렇게 고민하면 할수록 더 안 좋아진다'고 조언했다"고 소개했습니다.
