[자막뉴스] '한국이 더 부담해' 외치던 실세 국방차관…"안전보장? 미군은 최소한만 할 것"

트럼프 미국 대통령이 공언한 우크라이나 안보보장 약속이 시간이 지날수록 점점 축소되고 있다는 지적이 나오고 있습니다.



폴리티코는 엘브리지 콜비 미 국방정책 차관이 나토 군 지휘관들과의 회의에서 "미국은 우크라이나 안보 보장에서 최소한의 역할만 할 계획"이라고 말했다고 전했습니다.



안전보장을 하는 현장 주도권은 유럽이 맡아야 한다는 점을 강조한 겁니다.



콜비 차관은 한국에도 잘 알려진 인물입니다.



과거부터 동맹의 부담을 늘려야 한다고 주장했고, 주한미군을 북한 억제뿐 아니라 중국 대응에 활용해야 한다고 강조해 왔습니다.



[엘브리지 콜비/미 국방부 정책차관 지명자 (지난 1월) : 가장 중요한 것은 바로 중국과의 갈등 가능성을 우선적으로 고려하는 것입니다. 그것이 갈등을 피하기 위한 확실한 방법입니다.]



이달 초에는 한국은 북한에 맞선 방어에서 더 주도적인 역할을 기꺼이 맡으려고 하고, 국방 지출 면에서도 롤 모델이 된다고 정상회담을 앞두고 SNS에 의미심장한 발언을 남기기도 했습니다.



JD 밴스 미국 부통령도 폭스뉴스 인터뷰에서 "우크라이나 안보 보장의 가장 크고 중요한 몫은 유럽이 져야 한다"고 재확인했습니다.



파이낸셜타임스는 트럼프 대통령의 모호한 태도가 유럽을 안일하게 만들 위험이 크다고 지적했습니다.



미국이 전폭적으로 안보 지원을 하지도 않고, 완전히 발을 빼지도 않는 상황이 유럽의 독자적 방위력 강화 의지를 약화시킨다는 분석입니다.



러시아는 자신들이 빠진 안보 보장은 무의미하다고 주장했습니다.



세르게이 라브로프 외무장관은 "러시아와 중국이 참여해야만 진정한 안전보장이 될 수 있다"고 말했습니다.



이는 사실상 러시아가 거부권을 행사하려는 의도라는 해석이 나오고 있습니다.



전문가들은 미국의 역할 축소와 러시아의 비토 요구가 맞물리면서 우크라이나 안보보장 협상이 순탄치 않을 것으로 보고 있습니다.



