제재 아랑곳 않는 미 석유회사…러시아서 푸틴 전쟁 자금 뒷받침

▲ 석유 기계

미국의 일부 석유 서비스 업체들이 자국의 대러시아 제재에 아랑곳하지 않고 러시아에서 사업을 확장하고 있는 것으로 확인됐습니다.영국 일간 파이낸셜타임스는 21일(현지시간) 미국의 정유 서비스 회사인 웨더포드 인터내셔널과 유전개발 회사인 SLB가 러시아가 우크라이나를 침공한 지 3년이 넘은 지금까지도 러시아에 지사를 두고 러시아의 석유 및 가스 산업에 필수적인 장비와 서비스를 계속 공급해 왔다고 보도했습니다.미 정부는 러시아가 석유 판매로 전쟁 자금을 조달하는 것을 막기 위해 러시아의 원유 채굴 및 석유제품 생산에 미국 회사가 관여하는 것을 막는 등 다양한 제재 수단을 동원했는데, 이들 회사는 경쟁사들이 빠져나간 러시아에서 버젓이 사업을 확장하고 있는 것입니다.텍사스주에 본사를 둔 웨더포드는 올해 상반기 매출 24억 달러, 약 3조 3천552억 원 중 7%를 러시아에서 창출했는데, 작년 동기 5%에서 증가한 것입니다.러시아 지사의 자산도 6월 말 기준으로 3억 3천200만 달러로, 이 역시 작년 동기 2억 3천300만 달러보다 크게 늘었습니다.이 회사는 자국 정부가 올해 2월 러시아에서 활동하는 자국 석유 회사를 대상으로 새로운 제재를 발표한 이후에도 러시아에서 약 100건의 채용 공고를 한 것으로 조사됐습니다.이런 행보는 웨더포드의 미국 내 중요 경쟁사인 베이커 휴즈와 핼리버튼이 우크라이나 전쟁이 발발한 직후 러시아 사업을 접은 것과 크게 비교되고 있습니다.역시 텍사스주에 본사를 두고 있는 SLB의 러시아 지사도 우크라이나 전쟁 이후 직원을 9%나 늘렸습니다.올해 2월 이후 채용공고를 낸 일자리만 해도 382건이었습니다.SLB 등이 러시아에서 철수하도록 압력을 가하고 있는 로이드 도겟 연방 하원의원은 "푸틴이 매일 더 많은 우크라이나 민간인을 죽이고 있는데 이들 미국 석유회사는 계속되는 죽음과 파괴에 자금을 지원함으로써 손에 피를 묻히고 있다"고 지적했습니다.전문가들은 이들 기업이 러시아에서 사업을 계속하기 위해 법적 허점을 악용하고 있을 것으로 분석했습니다.카네기 러시아 유라시아 센터 선임연구원인 세르게이 바쿨렌코는 웨더포드와 SLB가 러시아 내 사업을 러시아인 직원으로 구성된 독립적 지사로 재편하고, 미국 본사와의 접촉을 금지하는 엄격한 통제 조치를 도입했을 가능성이 매우 높다고 분석했습니다.미 재무부 대변인은 이들 회사의 러시아 사업에 대한 FT의 질의에 "구체적인 혐의에 대해서는 언급하지 않지만, 모든 제재 위반 혐의를 매우 심각하게 여기고 있다"고 답했습니다.