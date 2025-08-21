홈플러스 입점 업체들 "15개 지점 폐점 계획 철회하라"

▲ 홈플러스

홈플러스 입점업체들이 홈플러스에 15개점 폐점 계획을 즉각 철회하라고 요구했습니다.이들은 또 홈플러스 부실 경영에 대한 조사와 진상 규명이 필요하다고 정부와 국회에 촉구했습니다.홈플러스 입점 점주 협의회는 오늘(21일) 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 "지난 12일 홈플러스는 15개 지점을 폐점하겠다고 발표하며 '긴급 생존 경영'을 선언했다"며 "MBK에만 이득이 되는 홈플러스 폐점을 당장 멈춰야 한다"고 강조했습니다.이들은 "폐점 지점의 입점 점주들은 계약 종료에 따른 시설 원상복구 비용을 부담하라는 압박과 강요를 받고 있다"며 "이는 홈플러스가 책임져야 할 복구 비용을 점주들에게 전가하는 비열하고 파렴치한 행동이며 지금까지 홈플러스가 입점 점주들을 어떤 관계로 생각하고 대했는지 알 수 있는 사례"라고 비판했습니다.협의회는 "MBK는 단기 수익과 투자금 회수에만 혈안이 돼 홈플러스의 부실 경영이 가중되는 데도 이를 방관하고 사태를 더욱 키웠다는 사실이 속속 드러나고 있다"고 꼬집었습니다.그러면서 "정부와 국회, 사정기관이 김병주 MBK 회장의 홈플러스 인수 과정에 불법적 행위가 있었는지, 과거 10년간 홈플러스에서 MBK로 흘러간 부정한 자금이 있었는지를 철저히 조사하고 진상 규명이 필요할 때"라고 강조했습니다.홈플러스는 입장문을 내고 "회생절차로 인해 많은 분께 불편을 끼쳐 드려 너무나 죄송한 마음"이라며 "15개 점포는 임대료 조정 협상에 진전이 없어 부득이하게 폐점 준비에 들어갈 수밖에 없었다"고 밝혔습니다.이어 "15개 점포는 현재 과도한 임대료로 대규모 적자를 보고 있어 임대료를 조정하지 못하면 연간 영업손실만 약 800억 원에 달해 회생에 큰 부담이 되는 상황"이라고 설명했습니다.그러면서 "현 상황이 지속되면 인가 전 인수·합병(M&A)을 통한 회생 자체가 위태로워질 수 있어 (폐점 결정은) 회생 기반을 확보하고 직간접 근로자 10만 명의 삶의 터전을 지키기 위한 절박하고 부득이한 결정이었다"고 강조했습니다.홈플러스는 "15개 점포의 정확한 폐점 일정이 결정되는 대로 모든 입점 점주분에게 진행 계획과 보상 방안을 상세히 설명하고 협의하겠다"고 덧붙였습니다.