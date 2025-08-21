'보좌관 성추행' 박완주 전 의원, 2심서도 징역 1년

▲ 박완주 전 의원

보좌관을 성추행한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 박완주 전 의원이 2심에서도 실형을 선고받았습니다.서울고법 형사12-1부(홍지영 방웅환 김민아 고법판사)는 강제추행 혐의 등으로 재판에 넘겨진 박 전 의원에게 1심과 같이 징역 1년을 선고했습니다.40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수 등도 명했습니다.다만, 재판부는 박 전 의원의 건강 상태를 고려해 보석은 유지하기로 했습니다.지난해 12월 1심에서 징역 1년을 선고받고 법정구속된 박 전 의원은 지난달 보석이 인용돼 불구속 상태에서 재판받아 왔습니다.재판부는 "피고인은 전직 3선 의원으로 자신의 수석보좌관으로 근무하던 피해자의 의사에 반해 강제추행하고, 피해자와 내밀하게 진행하던 합의 시도를 공공연하게 적시해 피해자의 명예를 훼손했다"며 "피해자는 약 9년간 헌신적으로 보좌해 온 피고인의 강제추행으로 상당한 정신적 충격을 받았다"고 질타했습니다.이어 "피고인은 진정한 사과나 피해 회복을 위한 노력을 하지 않았고, 수사기관, 법정에 이르기까지 무고 주장을 반복하고 있어 이런 피고인의 태도로 인해 피해자가 더 고통받았다"고 했습니다.박 전 의원은 2021년 12월 9일 서울 영등포구 한 노래주점과 인근 주차장에서 당시 보좌관이었던 A 씨를 강제추행하고 외상 후 스트레스 장애를 일으킨 혐의로 기소됐습니다.지난해 12월 1심은 강제추행 혐의, 지역구 관계자에게 보좌관이 합의를 시도했다고 알려 명예를 훼손한 혐의를 유죄로 판단해 징역 1년을 선고했습니다.(사진=연합뉴스)