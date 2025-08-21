서울 아파트값 상승폭 축소…전국 아파트값은 보합 전환

▲ 서울 아파트

주택담보대출 규제를 담은 6·27 부동산 대책 영향이 이어지면서 서울 아파트 매매가격의 상승폭 둔화세가 계속됐습니다.한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(8월 18일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면, 서울(0.09%)은 상승세를 이어갔지만 직전 주 대비 상승폭은 0.01%포인트 축소됐습니다.강남 3구 중 서초구(0.16%→0.15%)와 강남구(0.13%→0.12%)는 각각 0.01%포인트, 송파구(0.31%→0.29%)는 0.02%포인트 각각 상승폭이 줄었습니다.강북권에서는 성동구(0.24%→0.15%)와 마포구(0.11%→0.06%)가 상대적으로 상승세 위축 정도가 컸고 용산구(0.10%)도 직전 주보다 0.03%포인트 낮아졌습니다.종로구(0.04%→0.05%)와 중구(0.03%→0.09%)는 상승폭이 확대됐습니다.한국부동산원은 "일부 신축·재건축 추진 단지 등 선호 단지에서 국지적으로 상승계약이 체결되며 매매가격이 오르고 있지만, 전반적으로 매수 관망세가 지속되며 상승폭이 소폭 축소됐다"고 밝혔습니다.경기도는 매매가격 변동률이 보합 전환한 가운데 과천시(0.22%→0.20%)와 성남시 분당구(0.19%→0.17%)는 상승률이 각각 0.02%포인트 낮아졌습니다.수도권 전체(0.03%)로는 상승세가 직전 주 대비 0.01%포인트 둔화했고 서울은 상승폭 축소, 경기는 보합, 인천은 하락폭 축소(-0.04%→-0.01%)를 기록했습니다.지방(-0.01%→-0.02%)은 하락폭이 소폭 확대됐고 5대 광역시는 0.02%, 8개 도는 0.02% 각각 하락했습니다.직전 주 0.03% 상승했던 세종시는 보합으로 돌아섰습니다.전국 평균 아파트 매매가격은 6월 2일 마지막으로 보합을 기록한 뒤 서울 등 수도권의 가격 상승 영향으로 오름세를 이어가다 11주 만에 다시 보합으로 돌아섰습니다.(사진=한국부동산원 제공, 연합뉴스)