학생들 세워놓고 '뺨 때린 교사'…뒤늦게 '발칵'

전라남도 여수의 한 고등학교에서 교사가 학생들을 세워놓고 뺨을 때리는 영상이 확산하며 논란이 일고 있습니다.



<오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '과거 교사 폭행 영상에 '발칵''입니다.



최근 한 온라인 커뮤니티에 2017~2018년도 체벌 영상이라는 제목으로 올라온 영상입니다.



영상에는 교사로 보이는 남성이 칠판 앞에서 학생 3명의 뺨을 때리는 장면이 담겼는데요.



그러면서 수업 시작 30분이 지난 후에야 교사가 교실로 들어왔고 교사는 마침 떠들고 있던 학생들의 뺨을 때린 것이라고 설명했습니다.



뒤늦게 영상을 확인한 해당 학교 측은 이를 시인하고 도교육청과 함께 사건 경위 파악에 나섰습니다.



조사 결과 해당 교사는 지난 2019년 명예퇴직한 것으로 드러났으며 피해 학생들이나 이를 목격한 학생들도 모두 졸업한 것으로 알려졌습니다.



학교 측과 교육 당국은 우선 가해자를 아동 학대 혐의 등으로 경찰에 신고하기로 하고, 교직원 대상 폭력 예방 교육도 실시할 방침입니다.



영상을 본 누리꾼들은 "저 때는 다 맞으면서 학교 다녔다는 말 마라" "요즘은 군대도 이렇게 안 할 듯" "엄정한 조사로 다신 이런 일이 없기를" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 보배드림)