김건희 또 진술 거부…국회 사무처 압수수색

<앵커>



오늘(21일) 오후 김건희 여사가 특검에 출석해서 조사를 받고 있습니다. 구속된 뒤 세 번째 조사인데, 조사 시작부터 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌습니다. 취재기자 연결해서 자세한 소식 알아보겠습니다.



동은영 기자, 오늘은 '통일교 청탁 의혹'을 조사한다고 했는데 김 여사가 진술을 거부하고 있다고요?



<기자>



오늘 오후 2시 10분쯤부터 김건희 여사 조사가 진행되고 있는데, 김 여사는 조사 시작부터 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌습니다.



특검은 오늘 김 여사를 상대로 '통일교 청탁의혹'에 대해 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.



특검팀은 통일교 측이 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 교단 현안 청탁과 함께 명품 목걸이 등 금품을 전달한 것으로 의심하고 있습니다.



또 특검팀은 오늘 주가조작 의혹을 받는 삼부토건 관계사 웰바이오텍 등에 대한 압수수색을 진행했습니다.



웰바이오텍은 삼부토건과 함께 2023년 5월 우크라이나 재건 사업을 추진할 것처럼 속여 주가를 부양한 혐의를 받고 있는데, 특검은 이 과정에 김 여사의 개입 여부도 살펴보고 있습니다.



<앵커>



건진법사 전성배 씨는 '구속 전 심문'을 포기했는데, 심경의 변화가 좀 있는 겁니까?



<기자>



오늘 오전 10시 반 서울중앙지법에서 건진법사 전성배 씨에 대한 구속 전 피의자 심문이 예정돼 있었는데요.



전 씨가 심사에 불참하면서 심문은 약 20분 만에 끝났습니다.



전 씨 측은 어젯밤 특검에 심사에 출석하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다.



전 씨 측은 SBS 취재진에게 "전 씨가 '자신 때문에 여러 사람이 고초를 겪고 있다'며 '구속을 받아들이겠다'는 말을 했다"고 전했습니다.



다만 혐의를 인정하는 건 아니라고 주장했습니다.



전 씨는 구속 여부가 결정되기 전까지 서울구치소에서 대기할 예정입니다.



<앵커>



내란 특검에선 내일 한덕수 전 총리, 다시 소환하죠?



<기자>



내란 특검팀이 어제 한덕수 전 총리에게 내일 오전 9시 반까지 출석하라고 통보했습니다.



특검은 내일 한 전 총리를 상대로 비상계엄 전후 국무회의 상황과 사후 계엄 포고문 작성 경위 등에 대해 조사할 예정입니다.



특검 측은 내일 조사를 마치는 대로 한 전 총리에 대해 구속영장을 청구하는 방안을 검토할 것으로 보입니다.



특검은 또, 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련해 국회 사무처를 압수수색하고 있습니다.



국회사무처에 대한 압수수색이 이뤄지는 것은 이번이 처음입니다.



(현장진행 : 편찬형, 영상취재 : 김승태, 영상편집 : 이상민)