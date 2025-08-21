특검, 국회 사무처 압수수색…'계엄 해제 표결 방해' 강제수사

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 특검팀이 오늘(21일) 국민의힘의 비상계엄 해제 요구 결의안 표결 방해 의혹과 관련해 국회 사무처를 처음으로 압수수색했습니다.



박지영 특검보는 오늘 오후 정례 브리핑에서 국회 계엄 해제 의결 방해 의혹과 관련해 서울 여의도에 있는 국회 사무처를 압수수색하고 있다고 밝혔습니다.



계엄 당시 상황이 담긴 CCTV 영상 등 자료 확보 차원으로, 특검팀이 국회 사무처에 대한 강제 수사에 착수한 것은 이번이 처음입니다.



특검팀은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 이후 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중입니다.



계엄 선포 직후 추 전 대표는 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했습니다.



이후 소집 장소를 다시 국회로 공지했다가 여의도 당사로 또 한 번 바꿨습니다.



이로 인해 다수의 국민의힘 의원은 당시 계엄 해제 의결에 참석하지 못했고, 국회의 해제 요구 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐습니다.



한편 특검팀은 윤 전 대통령 측이 보수 성향 유튜브 채널 '신의한수' 신혜식 대표에게 체포영장 집행 저지 등을 주문했다는 의혹과 관련해서는 경찰의 수사 상황을 지켜본 뒤 필요한 경우 수사 자료를 이첩받을 계획이라고 밝혔습니다.



박지영 특검보는 "특검과 경찰이 함께 수사를 진행 중이지만 현 단계에서 곧바로 신 대표를 조사할 상황은 아니다"며 "신 대표가 휴대폰을 특검에도 임의제출했기 때문에 필요한 포렌식을 뿐"이라고 설명했습니다.



그러면서 "석동현 변호사 등 관련자 조사가 특검에서 바로 이뤄질 상황도 아니다"고 덧붙였습니다.



윤 전 대통령 측 법률대리인단 소속인 석 변호사는 올해 1월쯤부터 신 대표에게 집회를 열어달라고 요구했다는 의혹을 받고 있습니다.



또, 특검팀은 오늘 오전 10시부터 박상우 전 국토교통부 장관을 계엄 선포 전후 이뤄진 대통령실 국무회의 상황을 물어보기 위해 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.



박 특검보는 "박 전 장관을 비롯한 국무위원들은 기본적으로 현재 수사 중인 국무위원들에 대한 참고인으로 보면 된다"고 설명했습니다.



박 전 장관은 계엄 선포 직전 열린 국무회의에는 참석하지 않았고, 계엄 해제를 위한 국무회의에는 참석했습니다.



특검팀은 한덕수 전 국무총리가 계엄 선포 전후 과정에서 한 일련의 행위를 해야 할 일을 하지 않은 '부작위'로 볼 수 있는지 검토하고 있는데, 박 전 장관에게 국무회의 소집 당시 한 전 총리의 역할 등을 묻고 있는 것으로 전해졌습니다.



특검팀은 내일 한 전 총리에 대한 3차 조사를 진행할 예정입니다.



(사진=연합뉴스)