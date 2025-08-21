뉴스

[자막뉴스] '이태원 참사' 소방관의 비극 또 있었다…휴직에 요양 신청까지 했지만 결국

정경윤 기자
작성 2025.08.21 16:21 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
지난 2022년 이태원 참사 현장에 투입된 소방관이 우울증을 앓다가 숨진 비극이 또 있었던 것으로 알려졌습니다.

경남 고성소방서 소속 소방공무원 44살 A 씨는 지난달 29일 자신의 자택에서 숨진 채 발견됐습니다.

이태원 참사 당시 서울 용산소방서 소속이던 A 씨는 구조 현장에 투입된 이후 지속적으로 우울증 증세를 호소했으며, 올해 2월 말 경남 고성으로 자리를 옮겼습니다.

A 씨는 참사 트라우마를 이유로 공무상 요양 신청을 했지만 지난 6월 인사혁신처로부터 업무 관련성을 인정받지 못해 불승인 통보를 받았습니다.

A 씨는 근무지를 옮긴 이후 2개월 동안 질병 휴직을 하기도 했습니다.

유족 측은 공무상 순직 신청을 준비하고 있습니다.

앞서 이태원 참사 현장에 지원 나갔다 우울증을 앓던 30대 소방관 B 씨도 어제 숨진 채 발견됐습니다.

B 씨는 12차례 심리 치료를 받아왔으며, 지난 10일 가족들에게 "미안하다"는 내용의 메모를 남기고 사라진 뒤 실종 10일 만에 발견됐습니다.

이태원 참사 유가족협의회 등은 당시 구조에 나섰던 소방관들의 트라우마 치유를 위해 정부의 적극적인 조치를 요구하고 나섰습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 이승희 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지