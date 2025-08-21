청도 열차 사고, 서류상 작업자와 실제 투입자 달라

▲ 청도 열차 사고 합동 감식

지난 19일 경북 청도에서 철도 주변 안전점검 중 열차에 치여 숨지거나 부상한 하청업체 소속 근로자 6명 가운데 2명은 당초 작성된 작업계획서 내 과업 참여자 명단에 포함되지 않은 것으로 확인됐습니다.서류상으로 나온 작업 참여자와 실제 현장 투입 인원 일부가 다른 것이 드러난 것입니다.이 부분은 추가 경찰 수사 등을 통해 경위가 구체적으로 확인돼야 할 것으로 보입니다.수사당국에 따르면 작업계획서 등 서류에 나오는 열차 감시 업무자 A 씨와 참여기술자 B 씨는 사고 당일 음주 여부와 질병 유무, 피로 정도, 수면시간 등을 확인하는 적합성 검사와 보호구 착용 여부 등을 검사받은 뒤 작업에 참여하는 것으로 나옵니다.하지만, 사고 발생 후 경찰과 소방 당국이 확인한 사상자 명단에는 A·B 씨 대신 다른 작업자 2명의 이름이 등장합니다.이런 까닭에 계획서와 달리 실제 작업에 투입된 인원 가운데 일부는 안전 교육을 제대로 받지 않은 상황에서 현장에 투입됐을 가능성도 제기됩니다.사고 발생 후 수사에 착수한 경찰은 해당 하청업체로부터 작업계획서 등을 입수해 사고 원인과 과실 여부 등을 조사하고 있습니다.앞서 지난 19일 오전 10시 52∼54분 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 근처에서 작업을 위해 이동 중이던 7명을 치었습니다.이 사고로 2명이 사망하고, 5명은 중경상을 입었습니다.사고를 당한 작업자 7명 가운데 1명은 코레일 소속이고, 나머지 6명(사망 2명·부상 4명)은 구조물 안전 점검을 전문으로 하는 하청업체 소속으로 파악됐습니다.특히 사망자 1명과 부상한 하청업체 직원 1명은 작업에 대체 투입됐다가 사고를 당한 것으로 드러났습니다.