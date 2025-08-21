검찰개혁, '단계적 추진' 가닥…"대통령께 감사" [스프]

검찰 개혁 '단계적 추진'으로 여권 내 이견 봉합

검찰 개혁 '4대 법안' 내용은?

대통령은 '속도 조절', 정 대표는 '공약 이행' 부각

정성호 장관 역할 주목..."조문 하나하나 심도 있게 논의"

정부조직법

제32조(법무부) ① 법무부장관은 검찰ㆍ행형ㆍ인권옹호ㆍ출입국관리 그 밖에 법무에 관한 사무를 관장한다.

② 검사에 관한 사무를 관장하기 위하여 법무부장관 소속으로 검찰청을 둔다.

③ 검찰청의 조직ㆍ직무범위 그 밖에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.