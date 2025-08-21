[단독] "언론 플레이" vs "제정신이냐" 김건희 접견 발언 놓고 맹비난 (자막뉴스)

뉴스

윤석열 전 대통령의 '멘토'로 알려진 신평 변호사가 구속 수감된 김건희 여사를 접견한 뒤, 대화 내용을 자신의 소셜 미디어와 인터뷰 등에서 전한 것에 대해 김 여사 측이 "상식적으로 납득하기 어렵다"고 반박했습니다.

김 여사 측 유정화 변호사는 입장문을 내고 "사건 당사자의 권익을 심각하게 훼손하고 재판에도 악영향을 끼칠 수 있는 위험한 언동"이라고 밝혔습니다.

신 변호사가 김 여사가 선임한 변호사가 아닌데도, 특정 기자의 요청에 따라 김 여사를 '떠보기 위해' 접견했다는 주장입니다.

특히 김 여사가 "한동훈 전 국민의힘 대표가 배신하지 않았으면 무한한 영광을 누렸을 것"이라고 말했다는 신 변호사 주장에 대해, 유 변호사는 "김 여사의 입에서 나온 것이 아님이 확인됐다"고 반박했습니다.

신 변호사가 자신의 정치적 견해와 상상을 덧씌워 김 여사의 입장을 호도했다는 겁니다.

이에 대해 신 변호사는 SBS와의 통화에서 "무대응 하겠다"면서도 불쾌감을 숨기지 않았습니다.

[신평 / 변호사 : 뭐 그 말이 되는 소립니까? 뭐 기자가 사주를 해 가지고 내가 찾아갔다는 그런 픽션을 덧붙여 가지고. 그 사람들의 정신세계를 나로서는 감당하지 못할 부분이 많습니다. 정상적인 사고를 가지고 한 번 내다보십시오.]

내가 그 진보 언론인의 사주를 받아 가지고 그게 상식적으로 이해가 됩니까? ] 유 변호사는 "김 여사는 현재 건강이 극도로 쇠약해져 있어 장시간 대화를 이어가는 것조차 어려운 상황"이라며, 신 변호사의 행위는 "법조인의 본분을 망각한 심각한 일탈"이라고 덧붙였습니다.

앞서 신 변호사는 서울 구로구 남부 구치소를 찾아 김 여사를 접견했다면서 김 여사가 "내가 죽어야 남편이 살 길이 열린다", "오죽했으면 우리 남편이 계엄을 했겠나" 등의 발언을 했다고 전했습니다.

(취재 : 정혜경 / 영상편집 : 이승희 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
