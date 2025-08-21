[자막뉴스] "오 급여 6.8%나 인상해 준다고?"…훈련용 '가짜' 공문

'2026년 공무원 봉급 인상률 확정 안내'라는 제목의 온라인상에 돌고 있는 인사혁신처 명의 공문입니다.



내년 공무원 기본급 인상률이 2.7%, 5년 이하 저연차 공무원 봉급은 공통 인상분 2.7%에 추가 4.1%를 더해 총 6.8%를 인상한다고 적혀 있습니다.



또 육아휴직수당 상한액은 월 150만 원에서 250만 원으로, 최대 지급기간은 18개월로 확대한다고도 되어 있습니다.



공무원이라면 눈이 번쩍 뜨일만한 이 공문 내용, 사실은 모두 가짜였습니다.



이 공문은 서울시 사이버안전센터가 메일 해킹 방지를 위한 훈련 과정에서 작성한 '훈련용 공문'인 것으로 드러났습니다.



센터 측은 임의로 만든 훈련용 공문일 뿐이고, 훈련용으로 배포한 건데 외부로 유출이 이뤄진 거 같다며 해당 공문의 유포 경위를 조사하고 있다고 밝혔습니다.



앞서 인사혁신처 산하 공무원보수위원회는 지난달 21일 2026년도 공무원 임금 인상률을 2.7~2.9%로 결정했습니다.



인사혁신처는 위원회 안을 바탕으로 내년도 공무원 임금 인상안을 곧 최종 결정할 방침인데, 이 허위 공문 내용만큼 인상폭이 크진 않을 전망입니다.



