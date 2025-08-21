[자막뉴스] '청도 열차 사고' 책임 코레일 사장 사의…"코레일이니까 이재명 대통령 책임 아냐?" 질의에

한문희 코레일 사장이 경북 청도군 경부선 철로에서 7명의 사상자를 낸 열차 사고에 대한 책임을 지고 사의를 표명했습니다.



한 사장은 어제(20일) 국토교통부에 사표를 제출했지만 아직 수리되지 않았습니다.



한 사장은 윤석열 정부 때인 2023년 7월 잇단 철도사고에 대한 책임을 물어 해임된 전임 사장에 이어 취임했지만, 임기 만료 11개월을 앞두고 다시 불명예 퇴진하는 사례가 됐습니다.



오늘 오전 진행된 국회 국토위에서는 열차 사고를 둘러싼 질의가 쏟아졌습니다.



[ 김은혜 / 국민의힘 의원 : 이재명 대통령은 어떤 지시를 내렸습니까? 장관님께. ]



[ 김윤덕 / 국토교통부 장관 : 사건 조사 철저히 진상을 파악하라는 지시를 했고요 법과 원칙에 따라 진행할 수 있도록 잘 살피라는 지시를 받았습니다. ]



[ 김은혜 / 국민의힘 의원 : 그 좋은 말씀을 왜 국민 앞에 안 하실까요? 이 대통령이 민간에 적용하는 논리면 코레일 100% 지분을 보유한 정부의 수장인 대통령이 책임져야 한다고 생각합니다. 어떻게 생각하십니까?



[ 김윤덕 / 국토교통부 장관 : 그건 좀 과장이 있다고 생각합니다. ]



[ 김은혜 / 국민의힘 의원 : 민간 기업 처벌 잣대라 면 코레일 상급 기관이자 감독 기관인 국토교 통부도 압수수색 대상입니다. 동의 하십니까? ]



[ 김윤덕 / 국토교통부 장관 : 네, 대상이 될 수 있다고 생각합니다. ]



김윤덕 장관은 사고 원인 조사에 적극 협력하고 책임자를 엄중 조치하겠다는 입장을 밝혔지만, 사고의 구체적인 원인에 대해서는 "사실상 국토부가 할 수 있는 게 없다"고 답변을 피했습니다.



지난 19일 오전 10시 50분쯤 경북 청도군 경부선 철로에서 동대구역을 출발한 무궁화호 열차가 선로 주변에서 현장 안전점검을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치었습니다.



이 사고로 하청 업체 직원 2명이 숨지고 5명이 다쳤습니다.



(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 소지혜 / 제작 : 디지털뉴스편집부)