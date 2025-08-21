뉴스

보이넥스트도어, 'Count To Love'로 일본 오리콘 싱글 차트 1위 등극

보이넥스트도어가 일본에서 또 한 번 존재감을 증명했다.

두 번째 일본 싱글 'BOYLIFE'의 타이틀곡 'Count To Love'로 오리콘 데일리 싱글 차트 1위를 차지하며 성공적인 현지 활동 신호탄을 쏘아 올렸다.

20일 발표된 일본 오리콘 차트에 따르면, 보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)의 'Count To Love'는 19일 자 오리콘 '데일리 싱글 랭킹'에서 정상을 차지했다.

이와 함께 일본 아이튠즈 '톱 송'(8월 19일 자) 1위를 비롯해, 뮤직비디오는 일본 아이튠즈 '톱 비디오'(8월 18일 자), 라인뮤직 '데일리 뮤직비디오 톱 100'(8월 19일 자) 1위를 석권하며 현지 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.

18일 발매된 두 번째 싱글 'BOYLIFE' 역시 일본 아이튠즈 '톱 앨범' 차트(8월 18일 자)에서 1위를 기록하며 순조로운 출발을 알렸다.

'BOYLIFE'는 보이넥스트도어의 청춘 감성과 당찬 매력을 담은 앨범으로, 일본 오리지널 타이틀곡 'Count To Love'를 비롯해 한국에서 발표된 'I Feel Good', 'Nice Guy', '부모님 관람불가'의 일본어 버전까지 총 4곡이 수록됐다.

타이틀곡 'Count To Love'는 누구나 공감할 수 있는 사랑 이야기를 유쾌하고 생생한 가사로 풀어낸 곡이다. 보이넥스트도어의 멤버 태산이 직접 작사·작곡에 참여해 팀의 정체성을 더욱 선명하게 각인시켰다.

보이넥스트도어는 21일 도쿄 도요스 핏(Toyosu PIT)에서 두 번째 싱글 발매 기념 쇼케이스를 개최하며, 오는 9월 1일 TBS 'CDTV LIVE! LIVE!'를 비롯한 다양한 일본 음악 프로그램 및 예능에 출연하며 열띤 활동을 이어갈 예정이다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
