사라진 '처서 매직'…올해가 남은 인생 중 가장 시원한 여름?

▷ 편상욱 / 앵커 : 이틀 뒤면 더위가 물러간다는 처서입니다. 그런데 오늘까지 더위는 식지 않고 있죠. 무더위가 계속되면서 사과, 배추 같은 농산물값도 급등하고 있습니다. 또 강릉시는 폭염으로 인해서 극심한 가뭄에 시달리고 있는데요. 급기야 수도 계량기를 절반으로 잠그는 제한급수까지 시작됐습니다. 관련 내용들 맹소영 기상칼럼니스트와 자세히 짚어보겠습니다. 맹소영 씨 어서 오세요.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 :안녕하세요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오늘이 벌써 지금 8월 후반 21일인데 왜 이렇게 더워요.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 :절기는 일반적으로 우리가 생각하는 통상적인 계절보다는 한 달 정도는 앞서서 가기는 합니다. 8월 7일 이미 가을의 문턱에 들어선다는 입추가 벌써 지나갔고요 . 그런데 보통 절기라고 하는 것은 태양의 길을 말하는 그 길의 위치에 따라서 15일 간격으로 24개로 나눈 것인데 우리나라 날씨하고 딱 맞아떨어지지는 않습니다. 그래서 사실상 가을이라고 하면 보통은 한 9월 20일 정도 일 평균 기온이 20도 아래로 떨어지면서 다시 오르지 않는 시점이기 때문에 사실 여름은 앞으로 좀 더 지속될 가능성이 높은데요. 문제는 뭐냐 하면 점점 점점 태양으로부터 들어오는 열이 줄어들게 되면 자연스럽게 기온은 높더라도 내려가는 추세로 바뀌어야 되는 게 맞거든요. 그런데 지난주에 큰 비가 한 차례 지나가고 난 다음에 다시 찾아온 폭염이 마치 초여름에 장마가 지나고 난 다음에 찾아온 폭염과 같이 다시 기온의 오름세를 보이고 있는데 원인을 찾자고 하면 뜨거워진 바다입니다. 특히 우리나라 같은 경우에는 여름철에는 해양의 영향을 많이 받는데 지금 바다 온도가 전 지구적으로도 최근 10년 동안 0.13도씩 1년마다 오르고 있는데 아시아는 이보다 높게 0.22도 정도 그런데 우리나라 같은 한반도 주변이 이보다 배에 달하는 0.26 정도의 기온으로 높게 유지가 되고 있기 때문에 한반도 여름을 아주 지겹게 그리고 더 강도 높게 이어지게 할 수밖에 없죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 해마다 보면 여름이 더 길고 더 뜨겁게 느껴지는데 실제로 기상 측정을 해 보면 그렇습니까. 지난해보다 올해가 좀 더 더운 건가요.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 특징이 다른 겁니다. 그러니까 여름철에 더웠던 해를 손꼽자라고 하면 자주 등장하는 해가 있습니다. 1994년, 2018년 그리고 지난해 2024년인데요. 1994년은 그때 당시와 어울리지 않게 6월부터 폭염이 시작이 됐고요. 보통 일반적으로 기상청에서 폭염이라고 정의하는 것은 일 최고 기온이 33도를 웃돌았을 때 최근 30년 동안 관측했던 기록값들을 일렬로 세웠더니 상위 10%에 해당되는 값의 초입이 33도였더라라고 해서 어떻게 보면 33도가 넘는 그런 강도 높은 더위가 1994년은 6월부터 7월과 8월 균등하게 분포가 됐습니다. 하지만 그 당시에는 9월까지의 폭염은 이어지지는 않았죠. 그런데 지난해 같은 경우에는 사실 7월에 더위는 심하지는 않았습니다. 폭염 일수가 이틀밖에 안 됐었고 8월에 강도가 높아진 폭염이 9월까지 이어지면서 굉장히 이례적으로 9월에 폭염주의보가 내려졌는데요. 2018년은 강도가 굉장히 강했는데 올해 같은 경우에는 참 안타깝지만 1994년과 2018년과 2024년을 모두 복합적으로 해놓은 해 같습니다. 6월부터 시작된 극심한 폭염이 7월에 일찍 종료된 장마 사이에서 중부와 남부 어디 하나 가릴 것 없이 나타났었고요. 그리고 다시 2차 우기가 시작이 되고 끝난 즉시 다시 더위가 이어지고 있는데 지금 다음 주면 벌써 8월 말이거든요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 :9월까지도 지금의 기압 배치가 흔들릴 조짐이 안 보입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그러면 9월까지 덥다는 얘기예요.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 지난해와 같이 9월까지 더워질 가능성이 굉장히 높습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 내일 모레 쳐서면 모기도 입이 비뚤어지고 처서 매직처럼 이렇게 거짓말처럼 날씨가 시원해진다는 뜻인데 그건 전혀 기대할 바가 못 된다는 뜻이네요.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 그렇죠. 어떻게 보면 태양으로부터 오는 열기가 적거나 줄어드느냐에 따라서 계절에 어떤 기온의 사이클이 생기는데 워낙 지구 자체를 우리 인간이 뜨겁게 해놨다 버리니까 공기 자체가 뜨겁고 바다 온도가 계속 뜨거운 유지 상태가 유지되다 보니까 통상적으로 우리가 겪었던 그런 계절의 변화들도 좀 틀어지고 있다고 보시면 됩니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 비가 오거나 태풍 오면 더위는 한풀 꺾이던데 태풍 소식도 없죠.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 태풍도 어떻게 보면 더위를 물러뜨리게 할 만큼의 어떤 강적이 될 수 있는데 올해 뜨거워진 바다, 어떻게 보면 태풍이 발달할 수 있는 굉장히 좋은 조건이 될 수도 있습니다. 그런데 문제는 우리나라에 더위를 몰고 오는 북태평양 고기압도 뜨거운 열기를 힘에 실어서 강도를 높이는데 태풍도 뜨거운 열기가 필요하거든요. 전체적으로 뜨거워진 바다의 열기가 대부분 폭염, 태풍보다는 폭염이 주원인이 되는 북태평양 고기압의 힘을 더해주면서 올해 같은 경우에는 28개의 열대저압부 즉 태풍의 씨앗이 발생이 되기는 했지만 이 가운데 한 12개 정도 그리고 대부분 약한 수준에 그치고 있어서 대부분의 열기를 북태평양 고기압에게 뺏기고 있는 상황이다라고 보셔야 될 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이렇게 폭염이 장기화되면서 강원도 강릉 같은 경우는 극심한 가뭄까지 겹쳐서 고통을 받고 있습니다. 급기야 어제부터 수도 계량기를 절반으로 잠그는 제한급수를 시작했습니다. // 강릉 대표적인 여름 관광지이기도 한데 지금 물 부족 사태가 어느 정도나 심각한 겁니까.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 지금 주상수원이죠. 오봉저수지의 저수율이 21%에 달하고 있는데 이로 인해서 어제부터 강릉시에 11만 1000여 명이 수도 계량기의 절반만 열어서 공급하는 제한급수를 시작했습니다. 만약에 저수율이 15% 아래로까지 떨어지게 된다면 공급량은 25%까지 줄이는 사실상 단수에 가까운 조치가 이어질 가능성이 높은데요. 앞서 화면에서도 보시기도 했지만 대부분의 식당이라든지 펜션 수돗물을 사용하지 못해서 생수로 이용하고 있고 지금 특히 강원도 강릉 같은 경우에는 물을 찾아서 많은 관광객들이 더위를 피해서 가는 곳이지 않습니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 물을 찾아가는데 물이 부족하다 보니까 펜션 같은 경우에도 정상적으로 운영을 하기 힘들고 그리고 일단 기본적으로 샤워와 세탁을 하지 못하기 때문에 관광객들을 받기가 어려울 정도로 어떻게 보면 나중에 이렇게 된다고 하면 지역 경제에도 굉장히 많은 타격이 받을 정도로. 그리고 문제는 뭐냐 하면 당분간 지금 뚜렷한 비 예보가 없습니다. 계속 이 상태로 이어지게 된다고 하면 이 상태에서 거의 뭐 사실상 앞서 말씀드렸던 단수에 가까운 조치가 이뤄질 가능성이 굉장히 높기 때문에 좀 어떤 대책이 필요한 그런 상황이겠죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 같은 강원도 안에서도 강릉만 유독 이렇게 물 부족 사태가 일어나는 거죠.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 그렇죠. 보통 강원도 지역이라고 해도 태백산맥을 등지고 동쪽에 있느냐 서쪽에 있느냐에 따라서 보통 강원 영서와 영동 지역의 날씨 차이가 클 수 있는데 속초와 강릉 같은 경우에는 강원도의 동쪽 지역에 같이 위치한 곳이기는 합니다. 그런데 일단 올해 같은 경우에는 기압 배치와 비구름의 경로 자체가 강릉을 비껴간 경우들이 굉장히 많았습니다. 그리고 속초 같은 경우에는 강릉과 달리 좀 더 북쪽에 위치하기 때문에 같은 비구름대가 좀 있다 하더라도 비구름이 상대적으로 잘 발달하는 그런 구조가 있기 때문에 강릉 같은 경우에는 1년 치의 내려야 할 비의 절반도 채 되지 않는 정도의 강수량을 보인 반면에 속초는 그래도 이와 같은 상황을 좀 피할 수 있게 된 것도 좀 지형적인 영향이 굉장히 크다고 볼 수 있겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 강릉 시민들이 걱정인데 정부 차원의 지원책은 없습니까.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 물론 정부도 긴급하게 움직이고 있기는 합니다. 오늘 행정안전부 주재로 관계기관 합동 대책회의가 열렸고요. 그리고 인근 지자체에서는 물을 끌어올 그런 끌어와서 공급을 하거나 하는 대책 마련에 나섰는데요. 일단은 남대천의 하천수를 생활용수로 전환하는 방안이 긴급하게 추진되고 있는 그런 상황이기는 합니다. 그리고 생수 지원도 병행하고 있는데 사실 가장 큰 해결책은 비다운 비가 내려주는 건데 당분간 지금 큰 비 예보가 없어서 일단은 좀 이 단기적인 대책이 얼마나 효과를 거둘까는 좀 걱정스러운 부분이기도 합니다. 궁극적인 물론 해결책은 영곡면에서 공사 중인 지하수 댐 2027년에 완공되는 지하수댐이 완공이 된다고 하면 좀 어느 정도의 문제가 해결이 되지만 이거는 단기적으로 이렇게 나타나는 가뭄을 해결할 수 있는 데는 그런 일시적인 어떤 대책이 되지 않으니까 좀 많은 분들이 좀 걱정을 하고 있는 상황인 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 게다가 폭염이 장기화되면서 농수산물 값이 크게 오르고 있습니다. 특히 추석을 앞두고 사과값이 급격히 올라서 소비자들의 걱정이 커지고 있습니다. 잠깐 듣고 오겠습니다. // 추석 차례상 빠지지 않고 올라가는 게 바로 사과인데 올해도 또 금사과가 될 가능성이 높은 건가요.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 이미 됐습니다. 가격은 이미 오르고 있습니다. 추석을 앞두고 사과 10개 한 상자 가격이 지난해보다 무려 4000원 이상 비싼 그런 상황인데요. 서울 일부 시장에서는 주마다 1000원씩 오르고 있다는 소비자들의 하소연도 들리고 있을 정도입니다. 과일 특히 사과 같은 경우에는 명절 상차림에 빼놓을 수 없는 품목이라서 아무래도 서민 부담 걱정이 커질 수밖에 없는 상황인 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 결국은 폭염 폭우 같은 날씨 때문이죠.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 그렇습니다. 두 가지가 겹쳤습니다. 먼저 지난 5월 이상 저온 현상으로 인해서 사과 개화와 착과가 늦어진 그런 상황이었습니다. 여기에 여름이 폭염이 일찍 찾아왔습니다. 여기다가 길게 강도 높게 이어지다 보니까 조생종 사과의 생육이 크게 위축된 상황까지 겹쳐지게 된 건데요. 결국 출하량은 줄어들고 출하 자체가 늦어지다 보니까 가격이 오를 수밖에 없는 거죠. 그리고 여기에 폭염과 가뭄, 폭우까지 번갈아 닥치는 그런 이상 기후 자체가 농산물 가격을 산정하는 데 불안정까지도 높게 만드는 그런 요소가 되고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이상 기후가 지금 생활의 불편뿐 아니라 물가에까지 큰 영향을 끼치는 셈인데 항간에서 농담 비슷하게 올여름이 남은 인생 가장 시원한 여름이다. 이런 얘기를 하지 않습니까. 이게 사실입니까 그냥 농담으로 넘겨야 합니까.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 사실입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 사실이에요?



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 계속 매년 역대급의 더위는 해를 가면서 새로운 역사를 쓰고 있는 상황인데요. 물론 지금은 많은 분들의 노력을 통해서 지구의 기온 상승을 부추기는 탄소를 줄이기 위한 노력들을 많이 하고 있습니다. 하지만 200년 전에 우리가 배출한 탄소가 계속 대기 중에 머무르면서 지구 기온 상승을 부추기고 있는 상황이기 때문에 어느 정도 기온 상승 폭을 완화하는 거지 그걸 하강세로 돌아서게 단시간에 만들 수 있는 것은 아니기는 하거든요. 그래서 당장 지금 기상청에서 발표한 1개월 전망 장기 전망을 살펴보더라도 9월 한 달의 가을철의 날씨 자체가 초반보다는 중하반기에 평년보다 높을 확률이 거의 8, 90%에 해당이 되고요. 앞으로 향후 10월까지의 기온도 평년보다 높을. 그런데 여기서 말하는 평균이라고 하는 것도 예전에 우리가 생각하고 있는 더위보다 높은 상태인데 여기보다 높은 그런 날씨가 앞으로도 이어진다고 하는데 다만 우려하시지 않으셔야 될 것은 뭐냐 하면 지금 느끼는 이 더위가 8월과 9월과 10월까지 간다는 것이 아니라 그때 나타나야 할 더위보다는 좀 더 강도 높은 더위가 9월 내지는 10월까지도 이어질 가능성이 상당히 높다라고 보셔야 될 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 여름에 이렇게 더웠으면 겨울에는 좀 따뜻합니까.



▶ 맹소영 / 기상칼럼니스트 : 물론 여름이 덥다고 해서 반드시 겨울까지 따뜻한 것은 아닙니다. 일단은 겨울철 날씨 여름철 날씨를 좌우하는 여러 가지 기상 요소 중에 과학자들이 좀 눈여겨보고 있는 것이 열대 동태평양과 서태평양의 해수면의 온도가 평년보다 얼마나 높은지 낮은지를 눈여겨보는데 이게 우리가 많이 들어보셨겠지만 엘니뇨와 라니뇨 현상입니다. 지금은 동서 바다가 평년보다 높거나 낮거나 하는 상태가 나타나지 않는 중립 상태에서 나타나고 있는 이상 기후 현상이 나타나고 있는데 지금 많은 전 세계 기상 관련한 연구기관들이 올겨울쯤이 되면 라니냐라고 해서 동태평양의 해수면 온도가 좀 낮게 유지가 되는 상태가 이어지는데 보통 라니냐가 나타나는 해에 우리나라 겨울철은 오히려 따뜻하기보다는 추웠습니다. 지난해 같은 경우가 라니냐였기 때문에 눈도 많이 내리고 12월에는 춥지는 않았지만 사실 1월과 2월에는 상당한 추위가 후반부에 나타났었거든요. 그러니까 오히려 과거에 관측됐던 통계 자료의 예상대로 라니냐 때에 일반적으로 나타나는 겨울 날씨를 보인다고 하면 좀 지구 온난화로 전반적으로 뜨거워지고 있기는 하지만 또 엘니뇨나 라니냐 그리고 북극의 한기가 얼마나 깊숙하게 들어오느냐에 따라서 변화가 생기는데 라니냐의 영향으로 오히려 추울 가능성이 높은 그런 전망이 나타나고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 맹소영 기상칼럼리스트였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)