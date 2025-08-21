뉴스

북, 유화 손짓에도 연일 비난…대화 복원해도 얻을 게 없다?

[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 문성묵 한국국가전략연구원 통일전략센터장
--------------------------------------------

● 김여정, 이 대통령 비난

문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장
"북한, 이번 정부 유화적 접근에도 대화 단절·적대 태도…남한 문제 아니라는 반증"

● 한미 군사훈련 맹비난

문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장
"북한, 남한의 한미 동맹 유지 태도에 반발"
"북한, 남북 대화 복원해도 얻을 것 없다고 판단한 듯"

● 비핵화 '3단계 구상' 공개

문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장
"이재명 정부, 미국과 긴밀한 공조 유지하며 적극 남북 대화"
"북한이 말하는 비핵화, 미국이 한국에 제공하는 확장억제도 없애라는 것"

● "북·중 국경에 ICBM 기지"

문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장
"중국 가까운 곳에 배치…미국 공격 어렵게 하려는 전략"
"북한, 한미 정상회담에서 북한 비핵화 논의 말라는 메시지"

● 북·러 밀착 강화 영향은

문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장
"북중러 3각 협력 계속 강화될 전망"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
