북, 유화 손짓에도 연일 비난…대화 복원해도 얻을 게 없다?

● 김여정, 이 대통령 비난



문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장

"북한, 이번 정부 유화적 접근에도 대화 단절·적대 태도…남한 문제 아니라는 반증"



● 한미 군사훈련 맹비난



문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장

"북한, 남한의 한미 동맹 유지 태도에 반발"

"북한, 남북 대화 복원해도 얻을 것 없다고 판단한 듯"



● 비핵화 '3단계 구상' 공개



문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장

"이재명 정부, 미국과 긴밀한 공조 유지하며 적극 남북 대화"

"북한이 말하는 비핵화, 미국이 한국에 제공하는 확장억제도 없애라는 것"



● "북·중 국경에 ICBM 기지"



문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장

"중국 가까운 곳에 배치…미국 공격 어렵게 하려는 전략"

"북한, 한미 정상회담에서 북한 비핵화 논의 말라는 메시지"



● 북·러 밀착 강화 영향은



문성문 / 한국국가전력연구원 통일전략센터장

"북중러 3각 협력 계속 강화될 전망"



