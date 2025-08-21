뉴스

[여담야담] 김건희 '한동훈 배신' 발언 진실공방…"코미디" "뒷수습"

작성 2025.08.21 15:47 수정 2025.08.21 16:04 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김진욱 전 더불어민주당 대변인, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● "신평 언론플레이"
김진욱 / 전 더불어민주당 대변인
"신평, 전혀 없는 내용을 소설처럼 지어내지는 않았을 가능성"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"김건희 측, 한동훈 관련 발언은 계엄 언급으로 보여 부인한 듯"

최선호 / SBS 논설위원
"진실 공방 상황 자체가 국민 분노 더 부를 듯"

● 전한길에 방문 요청
김진욱 / 전 더불어민주당 대변인
"김건희, 옥중에서 국힘 전대에 영향력 행사하려 한 듯"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"김건희 측, 서희건설 관련 발언은 명백한 모순인데 부인 안 해"


※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
