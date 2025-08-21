100억대 자산가 부모 살해한 친아들 충격 실화…'꼬꼬무', 박한상 패륜 범죄 조명

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 100억대 자산가 한약상 부부의 충격적인 패륜 범죄 실화를 파헤친다.



21일 방송될 '꼬꼬무'는 '오버킬의 살인마-강남 대저택 부부 살인 사건' 편으로, '유산 안 물려주기' 캠페인을 불러온 우리나라 계획 패륜 사건 1호 '박한상 사건'에 대해 이야기한다. 리스너로는 에이핑크 박초롱, 배우 최태준, 박호산이 나선다.



이날 방송에서는 1994년, 현재 시세 300억에 달하는 150평 대저택에서 100억대 자산가 한약상 부부가 사망한 채 발견되는 사건을 조명한다.



영안실로 옮겨진 부부의 시신에서 오버킬(피해자를 사망에 이르게 하는 것 이상의 과도한 살해 행위)의 흔적이 포착된 가운데, 친아들인 박한상이 용의자로 떠오르며 사건이 충격의 도가니로 빠져든다. 이와 함께 범행을 자백한 박한상이 일말의 반성의 기미도 없이 여자친구와 웃으며 대화를 나누는 등, 경악스러운 행보를 이어간 일화가 공개돼 충격을 더한다.



이날 '장트리오' 장현성, 장도연, 장성규가 박한상이 최악의 패륜 범죄를 벌인 내막을 이야기하자 리스너들은 그 어느 때보다 흥분을 감추지 못한다. 박초롱은 "표정과 모습 모두 소름 돋는다"라며 입을 다물지 못하고, 최태준은 "사람의 눈빛이 아니다"라며 역대급 분노를 터뜨린다. 급기야 박한상의 범행 동기를 접한 박호산은 "이런 또라이가"라며 방송을 잊은 채 진심으로 격분했을 정도다.



심지어 장성규는 "많이 놀랄 수 있으니 미리 심호흡을 크게 한번 해주세요"라며 특별 주문을 했다고 해 '박한상 사건'의 전말에 관심이 집중된다.



한편 이날 방송에서는 박한상의 첫 공판 변호를 맡았던 황산성 변호사가 직접 출연해 재판 과정에서 마주한 충격적인 순간들을 공개해 긴장감을 최고조로 끌어올릴 예정이다.



과연 박한상은 어떤 이유와 계획으로 부모를 오버킬 하는 잔혹한 범행을 저질렀는지, 국내 1호 계획 패륜 살인 사건의 내막은 '꼬꼬무' 본 방송에서 확인할 수 있다. '꼬꼬무'는 21일 밤 10시 20분 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)