방송사 중계 독점시대 끝?…영국 유튜버, 분데스리가 생중계한다

▲ 유튜버 마크 골드브리지

방송사도 따내기 어려운 독일프로축구 분데스리가 영국 내 중계권이 올해 처음으로 개인 유튜버에게 넘어갔습니다.21일(한국시간) 스포츠 전문매체 디애슬레틱 보도에 따르면 영국 축구 유튜버 마크 골드브리지는 2025-2026 분데스리가 금요일 경기 중 20경기를 생중계할 수 있는 공식 중계권을 얻었습니다.분데스리가 경기 일정은 현지 시간 기준으로 주로 금요일부터 일요일 사이에 분산돼있습니다.지난 4년 동안 영국에서는 유료 스포츠 채널인 스카이스포츠가 모든 경기를 독점 중계했지만, 이번에 계약이 끝나면서 독점권을 내려놓게 됐습니다.새로운 계약에 따르면 스카이스포츠는 토요일 경기 중계권만 유지합니다.금요일 경기는 골드브리지와 영국 공영방송사 BBC가 무료로 중계하고, 일요일 경기는 온라인 동영상 서비스(OTT) 아마존프라임비디오에서 유료로 제공됩니다.골드브리지는 2014년부터 축구 관련 유튜브 채널 '더 유나이티드 스탠드'를 운영해 구독자 215만 명을 거느린 인기 유튜버입니다.주로 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드 구단에 관한 콘텐츠를 올립니다.이번 시즌 분데스리가 경기는 골드브리지가 운영하는 또 다른 유튜브 채널 '댓츠 풋볼'을 통해 중계되며 동시에 영국 공영방송사 BBC에서도 동시에 볼 수 있습니다.빅리그가 골드브리지와 같은 개인 유튜버에게 중계권을 허용한 것은 이번이 처음이지만, 전통적인 미디어에서 벗어나 디지털 미디와 협력을 시도한 사례는 바로 직전에도 있었습니다.영국 가디언 등 유럽 매체에 따르면 스페인 프로축구 프리메라리가(라리가)는 이달 초 영국 스포츠 팟캐스트 채널 '더 레스트 이즈 풋볼'과 3년 계약을 체결하고 모든 리그 게임의 하이라이트 영상을 공식 중계할 수 있는 독점 권한을 허용했다고 밝혔습니다.(사진=유튜브 방송 화면 캡처, 연합뉴스)