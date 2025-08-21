"미, 보조금 대가로 삼성 지분" 보도에 대통령실 "사실무근"

▲ 강유정 대변인이 19일 용산 대통령실 기자회견장에서 이재명 대통령의 경제단체 및 기업인 간담회 관련 브리핑을 하고 있다.

대통령실이 미국 정부가 반도체 보조금을 대가로 삼성전자 등 기업들로부터 주식을 받으려 한다는 외신 보도와 관련해 "사실무근"이라며 강하게 부인했습니다.강유정 대통령실 대변인은 오늘(21일), 브리핑에서 "보조금을 받은 부분에 대해 주식으로 바꾼다는 말인데, 그러나 한국 기업은 아직 보조금을 받은 곳이 없는 것으로 안다"고 밝혔습니다.그러면서, "그렇기에 (받은 보조금을 지분화한다는) 전제에 포함돼 있지 않고, 기업에서도 받은 연락이 없다고 확인했다"고 덧붙였습니다.강 대변인은 "협상을 앞두고 다양한 레버리지(지렛대)로 우리 측이 아닌 쪽에서 다양한 소문이 돌았던 게 아닌가 하는 짐작"이라고 말했습니다.그러면서 "'확인된 바 없다'가 아닌 '사실무근'이 맞는 표현"이라고 강조했습니다.앞서 로이터 통신은 현지시간 19일, 미국 정부가 미국에 공장을 짓기로 한 반도체 회사들에게 보조금을 주는 대신, 그 회사 주식을 받는 방안을 검토 중이라고 보도했습니다.그러면서 미국 기업인 마이크론과 함께, 삼성전자와 타이완 TSMC를 그 대상으로 거론했습니다.미국 정부는 이미 자국 반도체 회사인 인텔에도 보조금 15조 원을 주는 대신 지분 10%를 받는 안을 논의 중인데, 이를 확대한다는 게 보도의 주 내용입니다.그러나 인텔과 삼성전자의 상황이 전혀 다릅니다.인텔은 작년 한 해에만 우리 돈 26조 원이 넘는 적자를 보면서 직원 30%를 감원할 정도로 극심한 경영난을 겪고 있습니다.반대로 작년에 32조 원 이상 이익을 낸 삼성전자 입장에서는, 미국 정부 투자가 필요 없는 상황입니다.(사진=연합뉴스)