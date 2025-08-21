석화업계 작심 비판한 금융위 "보따리 먼저 내놓으라는 격"

▲ 권대영 금융위원회 부위원장이 21일 서울 은행연합회에서 열린 석유화학 사업재편 금융권 간담회에서 발언하고 있다.

권대영 금융위원회 부위원장이 석유화학업계를 향해 자기 뼈를 깎는 자구노력이 전제돼야 금융지원이 가능하다며 작심 발언을 했습니다.권 부위원장은 오늘(21일) 5대 시중은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)과 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등과 함께 '석유화학 사업재편을 위한 간담회'를 열고 이같이 밝혔습니다.권 부위원장은 오늘 모두발언에서 석유화학업계 일각에서 정부의 '선(先) 자구노력, 후(後) 정부 지원' 방침에 볼멘소리가 나오는 것과 관련해 "물에 빠지려는 사람을 구해주려고 하는데 보따리부터 내놓으라는 격"이라며 "안일한 인식에 정부로서 유감을 표한다"고 비판했습니다.권 부위원장은 "지금은 얼어붙은 강을 건너는 때"라며 "줄을 묶고 함께 건너면 정부가 손을 잡아주겠지만 홀로 걸어가면 얼음이 깨질 수 있는 위험을 감수해야 한다"고 덧붙였습니다.그는 "석유화학산업은 우리나라 산업경쟁력의 근간을 이루는 기간산업으로서 포기할 수 없는 산업이지만, 더는 수술을 미룰 수 없는 처지가 됐다"며 "스웨덴 말뫼의 조선업체 코쿰스가 문을 닫으면서 대형 크레인을 1달러에 현대중공업에 넘긴 '말뫼의 눈물'을 잊지 말아야 한다"고 강조했습니다.오늘 회의는 석유화학 산업 현황과 사업재편 방향을 공유하고 금융 지원 원칙을 논의하기 위해 마련됐습니다.권 부위원장은 석유화학기업에 "자기 뼈를 깎는 자구노력과 구체적이고 타당한 사업재편계획 등 원칙에 입각한 '행동'을 보여달라"고 촉구했습니다.금융권에는 석유화학업계가 사업재편 의지를 밝힌 만큼 산업 경쟁력 회복을 위해 함께 힘써달라고 요청했습니다.그는 특히 "사업재편 계획이 확정될 때까지는 기존여신 회수 등 비 올 때 우산을 뺏는 행동은 자제해달라"고 당부했습니다.아울러 지역경제·협력업체·근로자들의 어려움에도 금융권의 배려를 당부했습니다.금융권은 기업·대주주의 자구노력과 사업재편 계획 타당성이 인정되는 경우 '채권금융기관 공동 협약'을 통해 지원에 나서는 쪽으로 의견을 모았습니다.(사진=연합뉴스)