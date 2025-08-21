3대 교원 단체 "교육지원청에 교권보호센터 설치해야"

▲ 지난 2월 한국교원단체총연합회와 교사노동조합연맹·전국교직원노동조합 등 단체 회원들이 서울 서이초 교사의 순직을 인정하고 관련 제도 개선을 촉구하는 손팻말을 들고 있다.

3대 교원 단체인 한국교원단체총연합회와 교사노동조합연맹 및 전국교직원노동조합은 교권 침해에 대한 신속하고 효과적인 대응을 위해 교육지원청에도 교권보호센터를 설치하라고 정부와 시도교육청에 촉구했습니다.이들 단체는 공동으로 발표한 성명에서 "광역 교육청에만 설치된 교권보호센터로는 각 지역 학교의 긴급 상황에 신속히 대응하기 어렵다"면서 이같이 요구했습니다.현재 교권보호센터는 광역 교육청에만 설치돼 있어 물리적 거리와 행정 절차로 인해 대응이 지연되는 경우가 많다는 것이 교원 단체들의 주장입니다.실제 2년 전 발생한 서울 서이초 교사 사망 사건을 계기로 교권보호 5법이 시행됐지만, 여전히 상당수 교원이 교권 침해를 겪고 있는 것으로 나타났습니다.교총이 올해 3∼7월 전국 유·초·중·고 교원과 전문직 약 4천100명을 대상으로 설문 조사한 결과, 교권 침해를 당한 적이 있다고 답한 교원은 절반에 가까운 48.3％에 달했습니다.교원 단체들은 "교육지원청 교권보호센터가 제 역할을 하기 위해서는 교육 전문직 정원 확대가 이뤄져야 한다"며 "기존의 일반직 정원과는 별도로 교육활동 보호를 전담할 교육 전문직 정원을 별도로 신설해 전문성을 강화해야 한다"고 요청했습니다.(사진=연합뉴스)