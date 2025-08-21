이 대통령, 빌 게이츠 접견…"지구 위한 공공 활동에 경의"

▲ 이재명 대통령이 21일 용산 대통령실에서 빌 게이츠 게이츠재단 이사장과 악수하며 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(21일), 방한 중인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 만나 글로벌 보건 협력 방안에 대해 논의했습니다.3년 만에 한국을 찾은 마이크로소프트 공동 창업자 게이츠 이사장은 게이츠재단을 통해 각종 백신 개발 등 보건 분야 및 기후 변화와 빈곤 퇴치 분야 등에서 활발히 활동하고 있습니다.이 대통령은 "우리 게이츠 이사장은 저도 메일 쓰는 '윈도'를 개발했다"며 "이를 통해 사람들이 모두 세상을 보는 창문을 가지게 됐다"고 언급했습니다.그러면서, "게이츠 이사장이 백신 개발이나 친환경 발전시설을 개발하는 등 인류를 위한 새로운 공공재 개발에 나선 점도 참 존경스럽다"고도 말했습니다.이 대통령은 또, 게이츠 이사장의 최근 활동을 거론하며 "지구와 지구인 전체를 위한 공공 활동을 하는 것에 대해 경의를 표한다"며 "대한민국 정부도 함께할 방법을 최대한 찾겠다"고 밝혔습니다.이에 게이츠 이사장은 "얼마 전 재단 출범 25주년을 기념해 모든 재산과 재단 기금을 20년 안에 사용하겠다고 약속했다"며 "2천억 달러 가량의 자산을 사용하며 전 세계 보건 분야의 (여건을 개선하는 데) 초점을 맞출 것"이라고 소개했습니다.또 "앞으로 20년 동안 아동 사망자 수를 연간 200만 명 이하로 줄이겠다는 목표를 갖고 있다"며 "지금보다 80%의 아동 사망을 줄이는 것"이라고 설명했습니다.그는 특히 "한국이 이 분야에서 핵심적인 역할을 할 수 있는 방법이 있다"며 "그 중 첫 번째가 한국의 혁신적인 제품을 통해 역할을 하는 것이다. 한국 바이오 사이언스 제품들은 경이로운 수준"이라고 강조했습니다.게이츠 이사장은 오는 24일부터 시작되는 이 대통령의 방미 일정을 언급하며, '도널드 트럼프 대통령과 대화를 잘 나누라'는 취지로 덕담을 전했습니다.이에 이 대통령은 "어려운 일이겠지만 슬기롭게 잘 대화하겠다"고 화답했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했습니다.(사진=연합뉴스)