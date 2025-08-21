뉴스

이 대통령, 빌 게이츠 접견…"지구 위한 공공 활동에 경의"

강민우 기자
작성 2025.08.21 11:55 조회수
이 대통령, 빌 게이츠 접견…"지구 위한 공공 활동에 경의"
▲ 이재명 대통령이 21일 용산 대통령실에서 빌 게이츠 게이츠재단 이사장과 악수하며 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(21일), 방한 중인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 만나 글로벌 보건 협력 방안에 대해 논의했습니다.

3년 만에 한국을 찾은 마이크로소프트 공동 창업자 게이츠 이사장은 게이츠재단을 통해 각종 백신 개발 등 보건 분야 및 기후 변화와 빈곤 퇴치 분야 등에서 활발히 활동하고 있습니다.

이 대통령은 "우리 게이츠 이사장은 저도 메일 쓰는 '윈도'를 개발했다"며 "이를 통해 사람들이 모두 세상을 보는 창문을 가지게 됐다"고 언급했습니다.

그러면서, "게이츠 이사장이 백신 개발이나 친환경 발전시설을 개발하는 등 인류를 위한 새로운 공공재 개발에 나선 점도 참 존경스럽다"고도 말했습니다.

이 대통령은 또, 게이츠 이사장의 최근 활동을 거론하며 "지구와 지구인 전체를 위한 공공 활동을 하는 것에 대해 경의를 표한다"며 "대한민국 정부도 함께할 방법을 최대한 찾겠다"고 밝혔습니다.

이에 게이츠 이사장은 "얼마 전 재단 출범 25주년을 기념해 모든 재산과 재단 기금을 20년 안에 사용하겠다고 약속했다"며 "2천억 달러 가량의 자산을 사용하며 전 세계 보건 분야의 (여건을 개선하는 데) 초점을 맞출 것"이라고 소개했습니다.

또 "앞으로 20년 동안 아동 사망자 수를 연간 200만 명 이하로 줄이겠다는 목표를 갖고 있다"며 "지금보다 80%의 아동 사망을 줄이는 것"이라고 설명했습니다.

그는 특히 "한국이 이 분야에서 핵심적인 역할을 할 수 있는 방법이 있다"며 "그 중 첫 번째가 한국의 혁신적인 제품을 통해 역할을 하는 것이다. 한국 바이오 사이언스 제품들은 경이로운 수준"이라고 강조했습니다.

게이츠 이사장은 오는 24일부터 시작되는 이 대통령의 방미 일정을 언급하며, '도널드 트럼프 대통령과 대화를 잘 나누라'는 취지로 덕담을 전했습니다.

이에 이 대통령은 "어려운 일이겠지만 슬기롭게 잘 대화하겠다"고 화답했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
