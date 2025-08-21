[날씨] 푹푹 찌는 무더위…경기북부·남부지방 소나기

북태평양 고기압의 가장자리에서 불어드는 덥고 습한 공기 때문에 폭염이 계속되고 있습니다.



일부 강원 지역을 제외한 전국에 폭염 특보가 내려져 있고요.



특보는 점차 경보로 강화되고 있습니다.



현재 서울의 체감하는 온도 32.9도까지 올랐고요.



대부분 지역의 체감 온도가 33도 이상을 웃돌면서 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.



대기 불안정이 심해서 곳곳에 소나기구름이 자주 발달하는 요즘인데요.



오늘(21일)도 서울과 경기 북부, 강원 북부와 충남, 남부 지방을 중심으로 소나기구름이 발달하겠고 양은 적게는 5에서 많게는 60mm가 예상됩니다.



소나기가 내릴 때는 돌풍과 함께 천둥 번개를 동반할 수 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



전국 하늘에 구름이 많겠고요.



오후까지 제주 지역에는 곳에 따라 5~40mm의 비가 내리는 곳 있겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 강릉의 낮 최고 기온 35도, 전주도 35도까지 오르겠습니다.



주말까지 소나기구름이 자주 발달하겠습니다.



(안수진 기상캐스터)