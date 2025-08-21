광명시민 54%, 소비쿠폰을 '지역화폐'로 신청

<앵커>



민생회복 소비쿠폰 신청이 시작된 지 한 달이 지난 가운데, 경기도의 지급률은 97%를 넘었습니다. 특히 광명시의 경우 소비쿠폰을 지역화폐로 신청한 비율이 54%로 도내 최고를 기록했습니다.



최호원 기자입니다.



<기자>



경기도 안양시의 한 경로당, 최대호 안양시장이 어르신들을 대상으로 소비쿠폰 신청과 사용방법에 대한 퀴즈를 직접 진행하고 있습니다.



[최대호/안양시장: (소비쿠폰은) 돈을 받고 팔 수 없다? 맞으면 O, 손 들어보세요. 팔 수 있어요? 없지요! (없는 것이) 맞습니다.]



화성시에서는 다음 달 12일까지 거동이 불편한 주민들에게 공무원이 직접 찾아가 소비쿠폰을 전달하는 서비스를 시행합니다.



서비스 이용을 원하는 주민은 행정복지센터에 전화를 걸어 요청하면 됩니다.



[강병은/화성시 남양읍 공무원 : 1차 때는 40만 원이 들어있는데, 큰 마트는 안 되고 작은 마트나 식당이나 미용실 이런 곳에서 사용 가능하시고.]



경기도의 소비쿠폰 지급액은 어제 기준으로 2조 1천262억 원, 금액 기준 지급률은 97.4%입니다.



신청자의 71%는 신용카드나 체크카드로 지급받았고, 지역화폐는 22%, 선불카드로는 7%가 지급받았습니다.



선불카드를 제외한 사용실적은 1조 3천86억 원으로 지급액의 67.2%를 기록했습니다.



특히 지역화폐의 경우 전통시장과 동네마트, 식당 등 지역 가맹점과 더욱 밀접하게 연계돼 있어 골목 상권 활성화에 더욱 도움을 줄 수 있습니다.



도내에서 소비쿠폰 지역화폐 신청 비율이 가장 높은 곳은 광명시로 54%를 기록했습니다.



[박승원/광명시장 : 우리 시민들께서 지역의 선순환 경제를 함께 만들어가고자 하는 의지가 매우 커서 경기도에서 (소비쿠폰으로) 지역화폐를 가장 많이 쓰는 1위 도시가 된 것입니다.]



광명시는 1차 소비쿠폰 사용기한인 오는 11월 말까지 지역화폐 사용처를 연 매출 30억 원 이하 업체로도 확대했습니다.



(영상편집 : 설치환, 화면제공 : 화성특례시·안양시 )