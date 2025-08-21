고경표, 제작자 겸 배우로 부산영화제 참석…신작 '미로', '비전' 섹션 초청

이미지 확대하기

배우 고경표가 영화 '미로'의 제작자이자 주연배우로 부산국제영화제에 참석한다.고경표는 내달 17일 개막하는 제30회 부산국제영화제(BIFF) '비전' 섹션 공식 초청작 '미로(MAZE)'를 통해 레드카펫 행사와 무대인사, 관객과의 대화(GV) 등 다양한 일정에 참여한다.올해로 30회를 맞은 부산국제영화제는 '비전' 섹션을 확장·개편해 신선한 시선을 가진 작품들을 소개하고 있으며, 고경표가 제작과 출연을 겸한 영화 '미로' 역시 그중 하나로 선정됐다.'미로'는 아내를 잃고 삶의 균열 속에 갇힌 남자 영문(고경표 분)의 이야기로 시작되는 심리극이다. 사설탐정 희미(위지원 분)를 통해 사건의 진실에 다가가며, 외면해 왔던 내면과 마주하는 과정을 그린 작품으로, 주연을 맡은 고경표가 선보일 섬세하고 밀도 높은 연기에 기대가 쏠린다.특히 고경표는 이번 작품에서 연기를 넘어 기획, 제작, 편집까지 직접 참여하며 창작 전 과정에 깊이 관여했다. 배우에서 창작자로 활동 영역을 확장한 그의 행보는 '미로'에 더욱 특별한 의미를 더하고 있다.'미로'는 제30회 부산국제영화제에서 월드 프리미어로 공개되며, 영화 상영 후에는 고경표와 신선 감독이 무대에 올라 GV를 진행할 예정이다.<사진제공 = 씨엘엔컴퍼니/필르머>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)