경찰,'돈봉투 수수의혹' 김영환 지사 압수수색…휴대전화 확보

▲ 김영환 충북지사가 체육계 인사들로부터 500만 원이 든 돈봉투를 수수했다는 의혹과 관련해 충북경찰청 반부패경제범죄수사대가 21일 오전 충북도청 도지사실을 압수수색하고 있다.

김영환 충북지사가 업체를 운영하는 체육계 인사들로부터 돈 봉투를 받았다는 의혹과 관련해 경찰이 오늘(21일) 충북도청 등에 대해 전격 압수수색에 나섰습니다.충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 오늘 오전 9시 35분쯤 도청에 수사관 8명을 보내 차량 출입 기록과 도지사실 출입 CCTV 영상 등을 확보하고 있습니다.김 지사는 지난 6월 26일 오전 지사실에서 윤현우 충북체육회장으로부터 현금 500만 원이 든 봉투를 건네받은 혐의를 받고 있습니다.압수수색 영장에는 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.경찰은 윤 회장이 윤두영 충북배구협회장과 250만 원씩 모은 뒤 봉투에 넣어 김 지사에게 건넨 것으로 보고 있습니다.경찰은 김 지사와 윤두영 협회장의 휴대전화를 압수했으며, 해외여행을 떠난 윤현우 체육회장의 휴대전화는 그가 오늘 오후 인천공항을 통해 입국하는 대로 현장에서 곧바로 압수할 예정입니다.경찰은 윤현우 회장과 윤두영 협회장이 청주의 유력 사업가인 만큼 충북도가 이들에게 사업상 편의를 제공한 사실이 있는지도 살피기 위해 두 사람 회사에 대한 압수수색도 진행하고 있습니다.경찰은 김 지사가 도내 기업의 일본 진출 지원을 위해 현지 출장을 떠난 날에 지사실에서 윤현우 회장을 만난 정황에 주목해 출장 관련 문서도 확보하고 있습니다.(사진=연합뉴스)