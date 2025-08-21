뉴스

'불법 정치자금 혐의' 이상헌 전 의원 징역형 집행유예·벌금형

유영규 기자
작성 2025.08.21 11:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'불법 정치자금 혐의' 이상헌 전 의원 징역형 집행유예·벌금형
▲ 이상헌 전 더불어민주당 의원

기초의원 비례대표 공천과 관련해 대가성 금품을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 이상헌 전 더불어민주당 의원이 1심에서 징역형의 집행유예와 벌금형을 선고받았습니다.

울산지법 형사3단독 이재욱 부장판사는 오늘(21일) 정치자금법 위반과 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 이 전 의원에게 징역 10개월에 집행유예 2년과 벌금 300만 원을 선고했습니다.

또 4천200만 원가량 추징을 명령했습니다.

이 전 의원은 울산 북구 국회의원 재선거에 출마한 2018년 4월 당원 A 씨에게 다가올 지방선거에서 지역구 구의원 비례대표 공천을 약속하며 당내 경선기탁금, 선거활동비 명목으로 현금 2천200만 원을 받은 혐의로 법정에 섰습니다.

이 전 의원은 A 씨가 비례대표 공천 심사에서 탈락하자 2022년 열릴 지방선거 때 구의원 공천을 다시 약속하면서 선거 유세차량 임차 명목으로 1천400만 원, 아들 결혼식 축의금 명목으로 500만 원을 챙긴 혐의도 받습니다.

이 전 의원은 재판 과정에서 "2018년 당시 비례대표를 약속할 위치나 권한이 없었고, 불법적 금전 거래도 전혀 없었다"고 주장했습니다.

그러나 재판부는 이 전 의원과 선거 캠프 관계자, A 씨 등이 서로 주고받은 문자메시지와 통화내역 등을 볼 때 혐의가 인정된다고 판단했습니다.

특히, 이 전 의원이 A 씨에게 "금전을 줘서 고맙다"는 취지로 전화했던 사실에 무게를 뒀습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지